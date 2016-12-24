В Мордовии 21 ноября ожидаются порывы ветра до 14 м/с и метель

Мордовия укрепляет партнерские связи с Китаем
У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
Как сообщает МЧС по РМ, по данным Мордовского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 21 ноября местами на территории республики ожидаются порывы ветра до 14 м/с, метель.
На дорогах - гололедица, снежный накат, местами заносы.
В свою очередь, Госавтоинспекция республики призывает водителей скорректировать модель поведения на дороге и быть предельно осторожными и внимательными при управлении транспортным средством - избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии. В обязательном порядке соблюдать скоростной режим и безопасную дистанцию.
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У республики большой потенциал для развития сотрудничества в торгово-экономической области с китайскими провинциями и городами
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