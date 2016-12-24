Председатель Фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева: «Опыт Мордовии может быть масштабирован по всей России»

2 ноября в Мордовию с рабочей поездкой прибыла председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева. В сопровождении Главы республики Артёма Здунова она посетила филиал фонда в Саранске, пообщалась с ветеранами специальной военной операции и членами их семей, побывала в медицинских учреждениях, узнала, как в республике выстраивается помощь вернувшимся бойцам.

Работу региона и лично Артёма Здунова Анна Цивилева оценила очень высоко. «Когда вышел указ Президента России о создании государственного фонда, Артём Алексеевич был одним из первых губернаторов, который к нам приехал, - рассказала она. - Мы с ним сразу обсудили, что должен делать фонд, мы нашли понимание в этом вопросе. И сегодня мое посещение вашего регионального фонда это подтвердило. У вас очень удобно подобрано здание, работает служба одного окна, подобран штат социальных координаторов. Мне приятно, что сами ветераны СВО являются нашими сотрудниками, социальными координаторами. Они мне рассказали, что помощь региональных властей оказывается незамедлительно, в полном объеме. И эту поддержку они чувствуют. Поэтому хочу поблагодарить всю команду, в том числе руководство республики, за внимательный и ответственный подход. Мне приятно, что не забывают семьи, которые потеряли ребят - внимание им тоже оказывается очень большое».

Анна Цивилева особо отметила запущенную в республике программу диспансеризации вернувшихся бойцов. «Это очень хороший опыт. Многие ребята, проходя через военные действия, получают скрытые травмы, которые в дальнейшем могут сказываться на их здоровье. Это может быть посттравматический сахарный диабет, посттравматические стрессовые расстройства, которые появляются спустя полгода после возвращения. И сегодня ветераны это подтвердили. После диспансеризации будет принято решение, куда направить человека – на лечение или реабилитацию, может быть, ему нужна какая-то специализированная помощь специалистов. Это важно. Нам нужны здоровые люди. Мы хотим, чтобы они жили долго. И сейчас мы ведем разговор с министром здравоохранения РФ о том, чтобы опыт Мордовии был распространен по территории всей страны», - сказала она.

Артём Здунов подтвердил, что диспансеризация поможет избежать многих бед. «Потому что зачастую болячки, на которые сам человек не обратил бы внимания, могут перейти в хронические. Особенно важна диспансеризация, если были травмы, если были ранения, если есть сложности с ампутацией, протезы надо поставить. Ведь человеку надо работать, полноценно жить. Поэтому я считаю, что это большое благо. Мы будем проводить диспансеризацию, эта работа очень важна для нас», - подчеркнул руководитель республики.

Общаясь с ветеранами СВО, Анна Цивилева сказала: «Спасибо вам за смелость, за героизм. Мы будем делать все возможное, чтобы показать нашу заботу и поддержку. Мы видим, как эта ситуация сплачивает общество, делает его лучше, возрождает нравственные и семейные ценности. Сейчас все объединяются и понимают, что на самом деле важно в этой жизни: семья, любовь, поддержка, забота. Это основа всего. Желаю вам и вашим семьям здоровья и благополучия».