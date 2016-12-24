Артём Здунов на форуме «Россия - Африка»: «Будем ориентироваться на выполнение установок Президента»

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Глава Мордовии Артём Здунов 27 июля на площадке форума «Россия – Африка», который проходит в Санкт-Петербурге, провел ряд встреч с представителями африканского континента. Бурунди, Алжир, Камерун, Нигерия, Кот-д’Ивуар, а также Бахрейн - со всеми этими странами в первый день работы форма делегация республики наметила направления взаимодействия.

Президент России Владимир Путин, выступая на пленарном заседании форума,  уделил особое внимание российско-африканской промышленной кооперации. Свыше 50% российских поставок в Африку — это машины и оборудование, химическая продукция, продовольствие.

«Мордовия планирует расширять сотрудничество с африканскими странами: наши вагоностроители, светотехники, аграрии готовы к увеличению экспорта своих товаров. Будем ориентировать нашу промышленность на выполнение установок Президента. Представители Африки заинтересованы в кабельной, оптико-волоконной продукции, лекарствах и медикаментах, а также продуктах питания».

Также нашим партнерам из Африки были интересны предложения республики в сфере образовательных услуг.

«Кроме того, мы встретились с православным духовенством Африки. Договорились о проведении в Мордовии крупного международного православного форума с участием африканских стран», - отметил Глава республики.

28 июля, во второй день работы форума, делегация Мордовии во главе с Артемом Здуновым проведет еще ряд рабочих встреч с представителями африканского континента.

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