Глава Мордовии поддержал планы развития этно-арт-театра «Варма»

Уникальный творческий коллектив - этно-арт-театр «Варма» - готовится покорять новые вершины. Победитель и призер многочисленных международных и всероссийских творческих фестивалей и конкурсов высокой моды, он уже давно стал одной из визитных карточек Мордовии.



19 июля с руководителем «Вармы» Татьяной Сидоркиной встретился Глава Мордовии Артём Здунов. В обсуждении планов развития этно-арт-театра приняли участие первый вице-премьер Галина Лотванова и министр культуры, национальной политики и архивного дела РМ Светлана Баулина.



Татьяна Сидоркина рассказала, что сейчас театр завершает работу над этно-футуристической коллекцией костюмов, созданных при помощи нейросети. Она обещает стать настоящим творческим прорывом в сфере fashion-индустрии.

Напомним, что арт-коллекции «Вармы» создаются на основе традиционной одежды мокшан и эрзян, модельные показы являют собой яркий творческий синтез модельеров, визажистов, хореографов, режиссеров. При создании арт-композиций авторы опираются на этнографические, археологические, мифологические материалы. Творчество театра направлено на развитие и популяризацию этнической культуры мордовского народа.



На встрече у Главы Мордовии обсудили вопросы участия коллектива в различных мероприятиях и проектах республиканского и федерального значения. В том числе речь шла о подготовке к выставке-форуму «Россия» - она откроется в Москве на ВДНХ 4 ноября и будет работать до 12 апреля.