Глава Мордовии Артём Здунов выразил соболезнования в связи с кончиной известного ученого Николая Мокшина

«Ушел из жизни учёный, историк, этнограф Николай Фёдорович Мокшин. Приношу искренние соболезнования родным, коллегам, ученикам. Всю жизнь он посвятил науке, родному Мордовскому университету. Долгие годы возглавлял кафедру, преподавал. Его научные работы известны в мировом профессиональном сообществе. Человек глубоких знаний и эрудиции, он больше всего интересовался родным мордовским этносом, любил свой народ и стремился передать эту любовь студентам. Был душевным, открытым человеком.

Большая утрата для всех нас.

Проститься с Николаем Федоровичем можно будет 20 марта в 10.00 в Русском драматическом театре. Светлая память…»