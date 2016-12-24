В Саранске пенсионерка для спасения дочери от уголовного преследования за ДТП отдала мошенникам 230 тысяч рублей

В столице Мордовии возбуждено уголовное дело по факту очередного мошенничества с рассказом о мнимом ДТП. Жертвой обмана, как и во многих таких случаях, стала пожилая жительница города.

Полицейским 72-летняя женщина рассказала о звонке неизвестной особы, которая смогла удачно себя выдать за дочь пенсионерки. Дальнейшее развитие событий было типичным - горестное повествование о мифическом ДТП, подключение к разговору «следователя» и предложение заплатить деньги за «урегулирование вопроса» с пострадавшими.

Аферисты запросили с жительницы Саранска аж миллион рублей. Но у пенсионерки в распоряжении были только 230 тысяч, которые она и передала курьеру в медицинской маске, приметы которого не запомнила.

О том, что это были происки мошенников, женщина поняла после разговора с родственником, и незамедлительно обратилась в полицию.

В настоящий момент осуществляется комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.

МВД по Республике Мордовия обращается к жителям региона: в случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родным и близким. Будьте бдительны!