«Ночь искусств» в Саранске ознаменуется различными культурно-развлекательными мероприятиями

Культура

4 ноября в нашей стране традиционно проводится Всероссийская акция «Ночь искусств». Учреждения культуры Мордовии также подготовили свои программы, насыщенные различными мероприятиями.

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