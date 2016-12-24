«Ночь искусств» в Саранске ознаменуется различными культурно-развлекательными мероприятиями

Финансовый ресурс
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
4 ноября в нашей стране традиционно проводится Всероссийская акция «Ночь искусств». Учреждения культуры Мордовии также подготовили свои программы, насыщенные различными мероприятиями.
Поделиться в соц. сетях:
Глава Мордовии провел совещание по инвентаризации объектов недвижимости в республике
В Мордовии начали выпускать уникальный для страны подвижной состав
Глава Мордовии жестко ставит вопросы по недостроенным объектам в республике
Разговор о важном с участием Главы Мордовии посвятили новому, но значимому празднику – Дню отца
На ж/д вокзале Саранска состоялась презентация двухэтажного вагона, украшенного работами народного художника Мордовии Федота Сычкова
В Правительстве Мордовии разъяснили положения Указа Главы РМ о помощи семьям мобилизованных
Артём Здунов встретился с участниками клуба «Владычный полк»
Артём Здунов подписал Указ о дополнительных мерах соцподдержки членов семей граждан, принимающих участие в СВО
Глава Мордовии Артём Здунов побывал с рабочей поездкой в Ромодановском районе
Глава республики Артём Здунов возглавил делегацию Мордовии на Всероссийской агропромышленной выставке