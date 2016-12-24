Артём Здунов приехал в учебный центр, где проходят боевое слаживание именные подразделения из Мордовии - «Кавал», «Сияжар» и «Аралай»

Об этом Глава республики сообщил в своем телеграм-канале и аккаунтах в социальных сетях.

«Представители штаба округа, командование воинской части высоко оценили подготовку наших бойцов, поблагодарили жителей Мордовии за поддержку. Нашим отрядам республика помогает с техникой, амуницией, продовольствием, средствами связи, медикаментами.

Тепло пообщались с добровольцами-контрактниками из Мордовии. Настрой у ребят боевой.

Дома остались семьи, дети, родители - были просьбы помочь с бытовыми вопросами. Будем на связи, проблемы семей взяли на особый контроль. Уже договорились - в Краснослободском районе поможем со сбором урожая пожилым родителям добровольца, в Ардатовском - починим крышу дома многодетной семье, проводившей отца на передовую. В Саранске бабушку бойца направим на медицинское обследование.

Сегодня Яблочный Спас. Из рузаевского Красного сельца привезли ребятам вкусных мордовских яблок.

Ждём возвращения бойцов. От души желаю победы, а главное - вернуться живыми и здоровыми».