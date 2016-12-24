Директора Большеигнатовского Центра дополнительного образования для детей приговорили к условному сроку за махинации

«Большая перемена»
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Суд определил меру наказания руководителю муниципального Центра дополнительного образования для детей Большеигнатовского района Мордовии. Женщина обвинялась в служебном подлоге и мошенничестве.
По информации прокуратуры РМ, директор Центра, используя свои служебные полномочия, фиктивно зачислила в штат учреждения некоего работника, и сама получала за эту «мертвую душу» зарплату.
В период с ноября 2021 года по март 2022 года на банковскую карту подставного товарища были зачислены 55 тысяч рублей в качестве оплаты за несуществующие трудовые свершения. Полученные денежные средства подсудимая снимала в разных банкоматах и распоряжалась ими по своему усмотрению, либо оплачивала данной картой покупку товаров.
В результате преступных деяний администрации Большеигнатовского района был причинен материальный ущерб на указанную сумму. Суд приговорил женщину к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 30 тысяч рублей. При назначении наказания было учтено возмещение ущерба фигуранткой дела в ходе предварительного расследования.
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