Директора Большеигнатовского Центра дополнительного образования для детей приговорили к условному сроку за махинации

Суд определил меру наказания руководителю муниципального Центра дополнительного образования для детей Большеигнатовского района Мордовии. Женщина обвинялась в служебном подлоге и мошенничестве.

По информации прокуратуры РМ, директор Центра, используя свои служебные полномочия, фиктивно зачислила в штат учреждения некоего работника, и сама получала за эту «мертвую душу» зарплату.

В период с ноября 2021 года по март 2022 года на банковскую карту подставного товарища были зачислены 55 тысяч рублей в качестве оплаты за несуществующие трудовые свершения. Полученные денежные средства подсудимая снимала в разных банкоматах и распоряжалась ими по своему усмотрению, либо оплачивала данной картой покупку товаров.

В результате преступных деяний администрации Большеигнатовского района был причинен материальный ущерб на указанную сумму. Суд приговорил женщину к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года со штрафом в размере 30 тысяч рублей. При назначении наказания было учтено возмещение ущерба фигуранткой дела в ходе предварительного расследования.