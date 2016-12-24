В Мордовии двух бывших работниц «Почты России» будут судить за хищение 4 миллионов рублей

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность двух бывших сотрудниц УФПС РМ АО «Почта России», обвиняемых в хищении денежных средств в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что с октября 2020 года по январь 2021 года 31-летняя жительница региона, занимающая должность начальника отделения почтовой связи «Отрадное», весьма прибыльно использовала свое служебное положение.

Дама зачислила на банковскую карту своей 33-летней пособницы денежные средства в размере 4 миллиона 100 тысяч рублей, принадлежащие АО «Почта России». Далее указанная сумма обвиняемыми разными частями была обналичена и израсходована на личные нужды.

Следственным отделом УФСБ в отношении 31-летней женщины были возбуждены уголовные дела по трем статьям - присвоение или растрата, совершенное с использованием служебного положения, мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.

33-летнюю сообщницу привлекли по статье о пособничестве в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном в особо крупном размере.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.