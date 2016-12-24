В Мордовии двух бывших работниц «Почты России» будут судить за хищение 4 миллионов рублей

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УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность двух бывших сотрудниц УФПС РМ АО «Почта России», обвиняемых в хищении денежных средств в особо крупном размере.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что с октября 2020 года по январь 2021 года 31-летняя жительница региона, занимающая должность начальника отделения почтовой связи «Отрадное», весьма прибыльно использовала свое служебное положение.
Дама зачислила на банковскую карту своей 33-летней пособницы денежные средства в размере 4 миллиона 100 тысяч рублей, принадлежащие АО «Почта России». Далее указанная сумма обвиняемыми разными частями была обналичена и израсходована на личные нужды.
Следственным отделом УФСБ в отношении 31-летней женщины были возбуждены уголовные дела по трем статьям - присвоение или растрата, совершенное с использованием служебного положения, мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.
33-летнюю сообщницу привлекли по статье о пособничестве в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном в особо крупном размере.
В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
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