В Мордовии двух бывших работниц «Почты России» будут судить за хищение 4 миллионов рублей

Репортер

УФСБ России по Республике Мордовия пресечена противоправная деятельность двух бывших сотрудниц УФПС РМ АО «Почта России», обвиняемых в хищении денежных средств в особо крупном размере.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлено, что с октября 2020 года по январь 2021 года 31-летняя жительница региона, занимающая должность начальника отделения почтовой связи «Отрадное», весьма прибыльно использовала свое служебное положение.

Дама зачислила на банковскую карту своей 33-летней пособницы денежные средства в размере 4 миллиона 100 тысяч рублей, принадлежащие АО «Почта России». Далее указанная сумма обвиняемыми разными частями была обналичена и израсходована на личные нужды.

Следственным отделом УФСБ в отношении 31-летней женщины были возбуждены уголовные дела по трем статьям - присвоение или растрата, совершенное с использованием служебного положения,  мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное в особо крупном размере и неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру РФ.

33-летнюю сообщницу привлекли по статье  о пособничестве в мошенничестве в сфере компьютерной информации, совершенном в особо крупном размере.

В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Защищали интересы Родины

Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным

13 смелых

Глава Мордовии поставил задачи перед Молодежным правительством республики

Прямой диалог

Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона

Оперштаб

В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%

«Время героев»

В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии

1
Заказать рекламу
1
1
1