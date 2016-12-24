В Доме Республики обсудили расчистку русел рек и капремонт гидротехнических сооружений Мордовии

16 августа Глава Мордовии Артём Здунов провел рабочую встречу с руководителем Верхне-Волжского бассейнового водного управления Александром Бариновым. Обсуждалась реализация мероприятий водохозяйственного комплекса на территории республики.

Александр Баринов положительно оценил проведение в Мордовии работ по расчистке участков русел рек и капитальному ремонту гидротехнических сооружений. В ходе рабочей поездки в регион он осмотрел ряд водных объектов, в том числе участок реки Саранки.

«Это очень важный и сложный объект для города – здесь стесненные условия и плотная застройка. Он требует внимания со стороны не только городских властей, но и республиканских, - отметил Александр Баринов. - Мы с вами взяли на себя очень серьезные обязательства по расчистке водных объектов республики. Это стало основанием для выделение республике дополнительного финансирования почти в 48 млн рублей».

Руководитель ведомства подчеркнул, что городским властям необходимо тщательно провести инвентаризацию всех земельных участков вдоль русла Саранки, выявить незаконно захваченные, подготовить всю необходимую разрешительную документацию, чтобы своевременно освоить выделенные на расчистку русла средства – около 30 млн рублей.

На текущий год в Мордовии запланированы мероприятия на 9 объектах на общую сумму более 127 млн рублей. Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Алексей Ларькин доложил, что кроме Саранки будет проведена расчистка русла реки Мокше на территории Краснослободского и Ковылкинского районов. Аналогичные работы проводятся на реке Малая Варма в Ельниковском районе и реке Куря в Ичалковском районе.

Также ведутся работы по капитальному ремонту гидротехнических сооружений в Лямбирском, Краснослободском, Большеберезниковском районах и в Саранске.

Дополнительное финансирование, выделенное региону, поможет сократить сроки проведения работ на ряде объектов и завершить их уже в текущем году.

Алексей Ларькин рассказал также о планах по расчистке рек Тавла и Инсар в Саранске – их предстоит реализовать до 2024 года.

Артём Здунов подчеркнул, что при проведении всех обозначенных мероприятий будет обеспечен всесторонний контроль как за сроками, так и за качеством выполнения работ.