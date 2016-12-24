Помощь из федерального центра
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
Глава Мордовии Артём Здунов 10 августа осмотрел, как идет уборка зерновых в Рузаевском и Ковылкинском районах. Полевые работы в республике сейчас в самом разгаре - на сегодняшний день убрано около 40 процентов площадей зерновых культур.
В Рузаевском районе руководитель республики посетил ООО «Агросоюз - Красное Сельцо». Это многоотраслевое предприятие, занимающееся животноводством, растениеводством и садоводством. Сельскохозяйственные угодья составляют более 5 тысяч гектаров.
Директор предприятия Алексей Федьков показал, как идет уборка ячменя. В целом по Рузаевском району в настоящее время убрана треть всех зерновых и зернобобовых, урожайность составляет 53 центнера с гектара.
В Ковылкинском районе Артём Здунов осмотрел, как идет уборка озимой пшеницы на полях ЗАО «Мордовский бекон». В целом по району убрано около половины площадей, урожайность - 35 центнеров с гектара.
По республике, как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Кечайкин, урожайность составляет около 40 центнеров с гектара. Аграрии рассчитывают выполнить поставленную в Послании Главы Мордовии задачу собрать полтора миллиона тонн зерна.
Поделиться в соц. сетях:
Мордовии направят почти 400 млн рублей на развитие коммунальных сетей
Глава Мордовии встретился с участниками Всероссийского конкурса
В Мордовии в реанимациях с ковидом сейчас находятся больные, которые вакцинировались больше года назад
В Доме Республики обсудили молодежную политику и реализацию инициатив молодого поколения
Глава Мордовии оценил экономическую ситуацию на встрече с руководителями крупных предприятий региона
В Саранске состоялась церемония вручения первой народной премии
Артём Здунов поблагодарил казаков Мордовии за выполнение боевых задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным
Аграрии Мордовии в этом году планируют собрать полтора миллиона тонн зерна
Госдолг Мордовии уменьшен на 16 миллиардов рублей
В Мордовии коллективный иммунитет к коронавирусу упал до 17,8%