Глава Мордовии Артём Здунов 10 августа осмотрел, как идет уборка зерновых в Рузаевском и Ковылкинском районах. Полевые работы в республике сейчас в самом разгаре - на сегодняшний день убрано около 40 процентов площадей зерновых культур.



В Рузаевском районе руководитель республики посетил ООО «Агросоюз - Красное Сельцо». Это многоотраслевое предприятие, занимающееся животноводством, растениеводством и садоводством. Сельскохозяйственные угодья составляют более 5 тысяч гектаров.



Директор предприятия Алексей Федьков показал, как идет уборка ячменя. В целом по Рузаевском району в настоящее время убрана треть всех зерновых и зернобобовых, урожайность составляет 53 центнера с гектара.



В Ковылкинском районе Артём Здунов осмотрел, как идет уборка озимой пшеницы на полях ЗАО «Мордовский бекон». В целом по району убрано около половины площадей, урожайность - 35 центнеров с гектара.

По республике, как отметил министр сельского хозяйства и продовольствия Александр Кечайкин, урожайность составляет около 40 центнеров с гектара. Аграрии рассчитывают выполнить поставленную в Послании Главы Мордовии задачу собрать полтора миллиона тонн зерна.