Поддержка Президента

Глава Мордовии Артём Здунов 4 августа принял участие в сессии Госсобрания. Руководитель республики проинформировал депутатов о снятии с республики штрафных санкций, наложенных в связи с высоким размером государственного долга.



Напомним, что в 2018 году в отношении региона была введена бюджетная мера принуждения, то есть были наложены штрафные санкции по безусловному взысканию с республики ранее взятых на себя долговых обязательств.



Были установлены многочисленные ограничения, в частности введен запрет на капитальные вложения. Он действовал не только в отношении республики, но и всех районов и города Саранска.



«В связи с запретом мы были лишены возможности вести активную политику по содействию инвестициям, решать насущные проблемы бизнеса и граждан, - сказал Артём Здунов. - Ограничения блокировали возможность осуществления не только строительства любых объектов, но даже разработки проектно-сметной документации. В прошлом году мы провели работу по частичному снятию ограничений с 9 районов. Это было первым значимым шагом по исправлению ситуации. Но кардинально переломить ситуацию удалось только благодаря поддержке нашего Президента Владимира Владимировича Путина - на прошлой неделе с республики полностью сняты ограничения, связанные с бюджетной мерой принуждения. В соответствии с поручением главы государства размер госдолга республики уменьшен на 16 миллиардов рублей. Полностью погашена задолженность Мордовии перед федеральным центром по бюджетной мере принуждения».



Глава Мордовии поблагодарил Правительство региона и лично вице-премьера Наталью Таркаеву, депутатский корпус и органы местного самоуправления за работу по подготовке этого важного решения.



«С нас сняли все введенные ограничения, в том числе и на осуществление капитальных расходов. Госдолг сократился с почти 50 миллиардов рублей до 33,8 миллиарда рублей, - сказал Глава Мордовии. - Долговая нагрузка составляет теперь 114% по сравнению с собственными доходами. Это наименьшее значение с 2010 года».

Руководитель республики подчеркнул: рост доходной базы регионального бюджета в ближайшие три года должен позволить сократить долговую нагрузку до уровня менее 100% от собственных доходов.



Это задача для всех: Правительства республики, муниципалитетов, прежде всего городского округа Саранска, депутатского корпуса.



Введенные ранее ограничения стали следствием нарушения финансовой дисциплины и безответственной бюджетной политики на региональном и муниципальном уровнях.

Артём Здунов обратился к руководителям муниципалитетов и предупредил: снятие ограничений повышает уровень ответственности. В случае выявления нарушений бюджетного законодательства бюджетная мера принуждения будет применяться Правительством Республики Мордовия к конкретному муниципалитету, и вся ответственность за введенные ограничения ляжет на руководителя района или города. Речь идет о недопустимости заключения контрактов с бизнесом без соответствующих лимитов. Ранее такие действия привели к значительному росту кредиторской задолженности до 5,3 миллиарда рублей. За 2021 год объем просроченной кредиторской задолженности удалось снизить в 3,5 раза (с 5,3 млрд. рублей до 1,5 млрд. рублей), в том числе перед малым бизнесом - в 8,8 раза (с 2,5 млрд. рублей до 0,3 млрд. рублей).



«Это результат финансовой дисциплины и уважительного отношения к бизнесу. В связи с высоким уровнем долга для нас была заблокирована возможность получения инфраструктурных бюджетных кредитов, доступ к которым был у всей страны, - сказал Артём Здунов. - Тем не менее, благодаря поддержке нашего Президента, Правительства России мы проработали альтернативные решения, по которым получим средства на реализацию 6 новых инфраструктурных проектов. На эти цели республике выделено более 2 миллиардов рублей, из которых 1 миллиард 134 миллиона будут получены уже в текущем году, и 904 миллиона – в следующем году. Подчеркну, что это безвозмездная помощь из федерального бюджета».



Средства будут направлены на ряд проектов. В том числе это развитие нового жилого комплекса в районе улицы Косарева, вблизи гипермаркета «Леруа Мерлен». Здесь за счет федерального бюджета в текущем году будут построены тепловые сети, а в 2023 году – автомобильная дорога. Общий объем капитальных вложений составит 561 миллион рублей. До конца года планируется построить около 190 тысяч квадратных метров жилья примерно для 5,5 тысячи человек. Район уже начал застраиваться. Всего здесь предполагается возведение 29 многоквартирных жилых домов. На территории запланировано размещение общеобразовательной школы на 600 мест, двух детских садов и поликлиники на 500 посещений в смену.



Кроме того, будет решена острая проблема, которая долгое время волнует жителей Рузаевки. Распоряжением Председателя Правительства России на реконструкцию местного канализационного коллектора будет выделено 200 млн рублей.



По многочисленным обращениям предпринимателей в текущем году будет построена дорога в промзоне от «Северного тупика» до Северного обхода Саранска. Предприятия, расположенные в этом районе, получат прямой и короткий выход на автомагистраль. В проект будет вложено почти 400 миллионов рублей.



Обновится автобусный парк общественного транспорта Саранской городской агломерации. Будет закуплено 35 автобусов, работающих на газовом топливе. На эти цели выделяется более 350 миллионов рублей.



В следующем году улица Пролетарская в Саранске будет продолжена до улицы Лодыгина, на что будет затрачено 580 миллионов рублей. Строительство дороги позволит соединить по кратчайшему пути две городские территории, включающие в себя производственные площадки, жилую застройку и учреждения социального и бытового обслуживания населения.



В текущем году республика получила грант за достижение показателей деятельности органов государственной власти, 365 миллионов рублей - на 80 миллионов больше, чем в прошлом году.



За счет средств гранта будет оказана поддержка отраслям культуры, образования и здравоохранения.



По многочисленным обращениям глав муниципальных образований часть средств будет направлена на благоустройство территории города Саранск, приобретение лесопатрульной и коммунальной техники для районов республики.



Кроме того, уже официально объявлено, что Республика Мордовия получит поддержку Минпросвещения России в рамках участия в федеральном проекте «Профессионалитет» по трем большим проектам на сумму более 400 миллионов рублей.

В 2023 году образовательно-производственные кластеры будут созданы:

- по направлению «Сельское хозяйство» на базе Торбеевского колледжа мясной и молочной промышленности» с участием «МПК «Атяшевский» группы компаний «Талина»

- по направлению «Развитие технологий для кабельного производства» – на базе Саранского электромеханического колледжа. Опорные предприятия – «ОПТИКЭНЕРГО» и ООО «Новые решения»

- по направлению «Машиностроение» совместно с Мордовским государственным университетом им. Н.П.Огарева на базе Рузаевского института машиностроения и компании «РМ Рейл»



Напомним, что в республике уже действует кластер фармацевтической отрасли с участием Саранского техникума сферы услуг и промышленных технологий и АО «Биохимик». Таким образом, новая модель подготовки рабочих кадров будет реализована практически во всех ключевых отраслях.



Глава Мордовии подчеркнул: впереди еще много работы, в ближайшее время региону предстоит провести ряд крупных мероприятий. 5 августа на «Саранск-Арене» будут подведены итоги первой народной премии «Время героев» - этот проект поддержан Фондом президентских грантов.



18-19 августа совместно с партией «Единая Россия» в Саранске состоится Всероссийской родительский форум.



В первых числах сентября Мордовия проводит всеми любимый национальный праздник «Шумбрат».



Одно из главных событий года – финал X Национального чемпионата «Молодые профессионалы», который пройдет в столице Мордовии с 9 по 11 сентября.

Артём Здунов призвал депутатов, Правительство, представителей органов местного самоуправления к дальнейшей совместной работе на благо развития республики.