12 июня Глава Мордовии Артём Здунов приехал в Лобаски Атяшевского района, чтобы поздравить своих земляков с Днем России

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12 июня Глава Мордовии Артём Здунов приехал в Лобаски Атяшевского района, чтобы поздравить своих земляков с Днём России, с православным праздником Святой Троицы и с 420-летием села.
Лобаски ведут свою историю с конца 16 века, это старинное эрзянское селение взрастило многих выдающихся людей, в их числе - Герой Советского Союза, генерал-майор Василий Здунов, эрзянский поэт Яков Кулдыркаев. И сегодня выходцы из этих мест не забывают родные края и по традиции приезжают сюда на праздник Троицы.
Глава республики, прибыв на малую родину, первым делом возложил цветы к памятнику воинам - уроженцам села, погибшим в годы Великой Отечественной войны, и почтил их память минутой молчания.
На центральной площади Лобасков развернулись народные гулянья - здесь можно было послушать выступления творческих коллективов, осмотреть выставку мастеров народных промыслов и декоративно-прикладного творчества со всех районов республики. Богата земля мордовская талантами! Резьба по дереву, вышивка, гончарное мастерство и многое другое - все это можно было не только увидеть собственными глазами, но и попробовать этому научиться на мастер-классах.
«Дорогие земляки, спасибо, что пригласили меня на этот праздник. Любовь к России начинается с любви к семье, к друзьям, к родной земле. Все большое начинается с малого, а вместе мы - огромная сила! - сказал Артём Здунов. - Для меня большая честь быть сегодня вместе с вами, вместе с жителями родных Лобасков, родного Атяшева, родной Мордовии. Поздравляю всех с Днем России, с праздником Святой Троицы, желаю всем мира, здоровья и благополучия!»
На празднике состоялось чествование тружеников села. Награды от Главы Мордовии, Правительства республики и районной администрации получили работники АПК, учителя, медики, ветераны, многодетные семьи, молодые специалисты, юбиляры семейной жизни.
Сельчан также поздравили Председатель Правительства республики Владимир Сидоров и епископ Ардатовский и Атяшевский Вениамин.
Говорили и о развитии села. Глава района Виктор Прокин, поздравляя земляков, сообщил, что в следующем году начнется ремонт сельского дворца культуры и строительство дороги по улице Кулдыркаева. Кроме того, сейчас ведется проектирование современного молочного комплекса на 1 тысячу голов дойного стада. «Главное - чтобы село не пустовало, чтобы люди жили и работали на родной земле!» - сказал он.
После окончания официальной части праздника Глава Мордовии пообщался с земляками, посмотрел, как проходят показательные выступления вело- и мотогонщиков.
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