Бывший проректор Мордовского университета предстанет перед судом за хищение почти 2 миллионов рублей

В Ленинский районный суд Саранска направлено для рассмотрения громкое дело бывшего проректора Мордовского университета 62-летнего Степана Гудожникова. Вместе с руководителем местной юридической фирмы «Сфера» Валерием Кичкиным он обвиняется в хищении денежных средств путем мошенничества.

По данным следствия, экс-проректор по капитальному строительству МГУ им. Н.П. Огарева Степан Гудожников «вытянул» со строительного подрядчика почти 2 миллиона рублей. Уголовное дело против ВУЗовского начальника было возбуждено на основании материалов, представленных сотрудниками УЭБиПК МВД по РМ.

В 2017 году мордовский университет проводил тендер на строительно-монтажные работы в здании возводимого общежития по улице Ворошилова в Саранске. В результате государственный контракт на 315 миллионов рублей достался фирме «СаранскТехПрибор». Директор фирмы Дмитрий Тюрин был вынужден «отблагодарить» проректора университета – свыше 1,9 миллиона рублей передавались «за обеспечение заключения государственного контракта, беспрепятственное принятие выполненных строительно-монтажных работ и за их своевременную оплату».

Но деньги передавались не пачками из рук в руки, а проходили через фирму-прокладку. Сначала «СаранскТехПрибор» перечислил денежные средства на счет юридической компании «Сфера». Директор Валерий Кичкин обналичил эту финансовую «благодарность» и передал немаленькую сумму проректору Гудожникову.

Сначала следственные органы возбудили против этой парочки уголовное дело о получении взятки. Но сейчас им вменяют уже мошенничество группой лиц по предварительному сговору. Как отмечается в сообщении прокуратуры РМ, они похитили у строительной компании денежные средства путем обмана генерального директора, которому сообщили ложные сведения о возможности обеспечения победы в аукционе на выполнение работ по строительству общежития и последующее заключение с указанной организацией государственного контракта.