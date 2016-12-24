Социальные контракты помогают жителям Мордовии открывать и развивать свой малый бизнес

Сегодня государство реализует множество мер поддержки, чтобы улучшить жизнь россиян, особенно тех, кто желает открыть свое дело. Сейчас развивать малый и средний бизнес в нашей стране особенно важно, чтобы ускорить процесс импортозамещения.

Благодаря этому граждане могут получить не только материальную помощь, но и шанс на профессиональную самореализацию. Среди мер господдержки гранты на запуск стартапов, программы переобучения, выплаты семьям, студентам, предпринимателям, поддержка школьных и студенческих проектов. Все они уже дают ощутимые результаты.

Одной из наиболее эффективных мер на сегодняшний день оказался социальный контракт, с помощью которого даже люди с доходом ниже прожиточного минимума могут открыть свой бизнес. Государство готово полностью оплатить за них первоначальных взнос. Субсидия на открытие своего дела может достигать 250 тыс. рублей. Также соцконтракт позволяет получить субсидию на переобучение или ведение подсобного хозяйства.

Именно благодаря соцконтракту молодая семья из Саранска открыла фирму «Брюнвитт», которая производит качественную и полезную ореховую пасту.

«Государство оказало нам поддержку, – поделился управляющий фабрикой Денис Давыдов. – В рамках социального контракта были выделены средства для развития дела. Существенная сумма, на которую мы закупили оборудование для предприятия. В нашей стране много людей, которые хотели бы правильно питаться и быть уверенными в качестве продукта. Мы оценили свои силы и приняли решение, что можем давать пользу людям своими продуктами».

Пока Денис контролирует производство, его супруга Евгения занимается продвижением выпускаемой продукции. Сейчас «Брюнвитт» делает пасту двух видов – из арахиса и кокоса. Продукт абсолютно натуральный без добавок и сахара.

Паста «Брюнвитт» реализуется не только в Мордовии, но и во многих регионах России – от Калининградской области до Чукотского автономного округа. В ближайшем будущем она может заменить собой зарубежные аналоги. В планах фабрики расширение производства, создание новых рабочих мест и даже экспорт, переговоры с представителями других стран уже ведутся.