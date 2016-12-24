Глава Мордовии принял участие в заседании попечительского совета Саранской духовной семинарии

Глава Мордовии Артём Здунов 7 июля принял участие в заседании попечительского совета Саранской духовной семинарии.

Напомним, семинария была образована в 2017 году по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Глава Мордовии поблагодарил членов попечительского совета за поддержку образовательной организации и напомнил: ситуация в мире убедительно доказывает, насколько важным является духовно-нравственное воспитание, сохранение традиционных ценностей.

Глава республики подчеркнул: принципиальное значение для всех сейчас имеют вопросы демографии, увеличения рождаемости: «У нас есть поручение Президента, озвученное на итоговом заседании Госсовета в декабре прошлого года. И несколько дней назад наш Президент еще раз об этом сказал. Всё, что мы делаем, все наши программы должны быть связаны с семейноцентричностью. Принципиальный вопрос: кто будет приходить в храмы, кто будет приходить на наши предприятия, кто будет учиться в школах, которые мы строим».

Саранская духовная семинария, как отметил Артём Здунов, является одним из важнейших благотворительных проектов в республике, поэтому нужно приложить все усилия для дальнейшего развития высшего духовно-образовательного учреждения в регионе.

Митрополит Саранский и Мордовский Зиновий подчеркнул: «Мы живем в эпоху больших перемен и испытаний. Но укрепление духовных традиций будет способствовать укреплению всех сфер жизни».

Помимо основных образовательных программ, в семинарии действуют курсы повышения квалификации священнослужителей Мордовской митрополии, курсы подготовки церковных специалистов в области катехизической, миссионерской, молодежной и социальной деятельности, курсы базовой подготовки в области богословия для монашествующих.

Сейчас в семинарии обучаются 150 студентов, в том числе из других регионов страны.

«Руководство республики совместно с митрополией, следуя концепции всестороннего целостного образования, проявляет заинтересованность в создании православной гимназии, способной формировать не только квалифицированных профессионалов, но и гармонично развитую, духовно зрелую личность, - отметил митрополит. - В перспективе планируется создание православного детского сада, направленного на воспитание детей в духе традиционных духовно-нравственных ценностей».