В день Семьи, любви и верности в Саранске пройдет Парад Семьи

8 июля, в 10.00, в столице Мордовии состоится шествие участников Парада Семьи по улице Большевистской до Кафедрального собора святого праведного воина Федора Ушакова. Сбор на Соборной площади, на пешеходной зоне аллеи (напротив Главпочтамта).

Затем, в 11.00, на площади у Кафедрального собора пройдет праздничный концерт деятелей искусств Республики Мордовия «Все начинается с любви!»