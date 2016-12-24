В день Семьи, любви и верности в Саранске пройдет Парад Семьи

Социум

8 июля, в 10.00, в столице Мордовии состоится шествие участников Парада Семьи по улице Большевистской до Кафедрального собора святого праведного воина Федора Ушакова. Сбор на Соборной площади, на пешеходной зоне аллеи (напротив Главпочтамта).

Затем, в 11.00, на площади у Кафедрального собора пройдет праздничный концерт деятелей искусств Республики Мордовия «Все начинается с любви!»

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