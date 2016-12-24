Артём Здунов встретился с руководством группы компаний «Оптикэнерго»

Глава Мордовии Артём Здунов 7 июля провел рабочую встречу с руководством группы компаний «Оптикэнерго». Обсудили итоги работы группы компаний в первом полугодии и производственные планы на перспективу. Во встрече принял участие и.о. Председателя Правительства РМ Батыр Эмеев.

В настоящее время в группу компаний входят 22 предприятия, пять из них – промышленной направленности («Сарансккабель-Оптика», «ЭМ-КАБЕЛЬ», «ЭМ-КАТ», «ЭМ-ПЛАСТ», «САРМАТ»). Общая численность работников – 2350 человек.

Председатель совета директоров Эвир Боксимер подчеркнул, что главными принципами в работе группы компаний являются инновации, диверсификация и импортозамещение. Благодаря этому группа компаний сохраняет лидирующие позиции среди предприятий, входящих в Ассоциацию «Электрокабель».

Глава Мордовии отметил значимость подготовки кадров для отрасли. Группа компаний активно сотрудничает с колледжами Мордовии – за последние пять лет на производство пришли 140 выпускников учреждений СПО. С 1 сентября в МГУ имени Н.П. Огарева будет открыта магистратура по кабельному производству, а в следующем учебном году в университете начнется обучение бакалавров по этому направлению.

На предприятиях группы компаний созданы достойные условия труда, средняя заработная плата за последний год выросла на 20%.

Эвир Боксимер поблагодарил Главу республики за внимание к отрасли и поддержку республиканских предприятий через Фонд развития промышленности.