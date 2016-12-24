В 2022 году новое музыкальное оборудование поступит в Ромодановскую детскую школу искусств

Благодаря реализации нацпроекта «Культура» в Ромодановской детской школе искусств в 2022 году обновят музыкальное оборудование. Школа открыта в 1993 году, в ней обучается 168 человек, из них 139 по предпрофессиональным программам. Реализуемые программы: живопись, народные инструменты, фортепиано, хоровое пение, хореография.

Кроме музыкальных инструментов обновят материально-техническую базы детской школы искусств, оборудование и учебные материалы для повышения уровня организации учебного процесса. В результате у администрации школы появится возможность разнообразить и улучшить образовательные практики.