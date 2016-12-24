С 1 по 5 марта в музее Эрьзи пройдет праздничная программа «Блинный MIX»

В Музее имени С.Д. Эрьзи по сложившейся традиции пройдет ART-МАСЛЕНИЦА! Подготовлена специальная праздничная программа «БЛИННЫЙ MIX»:

- конкурсы «Буриме» и «Ой, блиночки мои»;

- роспись русских валенок в мастерской «Древнерусское ноу-хау»;

- знакомство с уникальными музейными коллекциями;

- задорные частушки;

- оживление картин;

- создание обрядового чучела.

В течение всей масленичной недели, с 1 по 5 марта, праздничное настроение для детей будут создавать Красавица с полотен художника Федота Сычкова и музейная Марфушенька.

Желающих стать героями «БЛИННОГО MIXа» необходимо оставить заявки по тел.: 8 (8342) 48-06-66, 8-906-160-3327. Доступно по «Пушкинской карте».