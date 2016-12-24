Как Мордовия празднует День защитника Отечества

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В нашей республике подготовка, а также приуроченные ко Дню защитника Отечества мероприятия проводятся практически с начала февраля, ведь в России это главный праздник месяца, посвященный всем мужчинам.
Юные художники из Мордовии приняли участие в конкурсе «Защитники Отечества», организованном Музеем Победы и движением «ЮНАРМИЯ». Нарисованные нашими ребятами открытки стали частью виртуальной выставки музея.
В Краснослободском районе прошла акция «Есть такая профессия Родину защищать». Представители сферы культуры вышли на улицы, чтобы подарить встречным мужчинам буклеты с информацией о празднике, а также поднять им настроение теплыми словами поддержки.
Сотрудники МВД организовали предпраздничную акцию «Защити жизнь – стань донором». На мобильной станции переливания правоохранители сдали кровь для медицинских учреждений.
Также накануне Дня защитника Отечества среди сотрудников МВД прошел конкурс «Стражи закона – 2022».
Для учащихся республиканских школ в эти дни проводились «Уроки мужества».
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В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
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