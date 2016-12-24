Как Мордовия празднует День защитника Отечества

В нашей республике подготовка, а также приуроченные ко Дню защитника Отечества мероприятия проводятся практически с начала февраля, ведь в России это главный праздник месяца, посвященный всем мужчинам.

Юные художники из Мордовии приняли участие в конкурсе «Защитники Отечества», организованном Музеем Победы и движением «ЮНАРМИЯ». Нарисованные нашими ребятами открытки стали частью виртуальной выставки музея.

В Краснослободском районе прошла акция «Есть такая профессия Родину защищать». Представители сферы культуры вышли на улицы, чтобы подарить встречным мужчинам буклеты с информацией о празднике, а также поднять им настроение теплыми словами поддержки.

Сотрудники МВД организовали предпраздничную акцию «Защити жизнь – стань донором». На мобильной станции переливания правоохранители сдали кровь для медицинских учреждений.

Также накануне Дня защитника Отечества среди сотрудников МВД прошел конкурс «Стражи закона – 2022».

Для учащихся республиканских школ в эти дни проводились «Уроки мужества».