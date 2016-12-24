Школьники Кадошкинской школы обучаются на современном оборудовании

Открытие центров «Точка роста» проходит в рамках реализации федеральной программы «Современная школа» национального проекта «Образование». Центры обустроены для доступного качественного образования детей, их современного и комфортного развития. «Точки роста» предоставляют возможность школьникам получить современные технологические и гуманитарные навыки, определиться с выбором будущей профессии и реализовать свои творческие способности.

В начале 2021-2022 учебного года в Кадошкинской средней школе открылся Центр образования естественно-научной направленности «Точка роста». В кабинетах физики, химии и биологии появилось новое цифровое оборудование. «Преподаватели с удовольствием проводят уроки, занимаются внеклассной исследовательской деятельностью с использованием современных цифровых лабораторий», - сообщил руководитель Центра С. А. Кузнецов.

«Особый интерес у старшеклассников в кабинете биологии вызывает цифровой микроскоп, с помощью которого они могут подробно разглядеть внутреннее строение некоторых тканей растений и животных. На химии школьников всегда ждут интересные опыты. Дети с удовольствием проводят эксперименты, делают выводы. Современное оборудование физического кабинета позволяет ребятам открыть тайны электричества», - добавил Сергей Кузнецов.