В Ичалковскую детскую школу искусств поступит новое музыкальное оборудование

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Благодаря реализации нацпроекта «Культура» в Ичалковской детской школе искусств в 2022 году обновят музыкальное оборудование. Школа была открыта в 1979 году, и за все время ее работы такого музыкального обновления еще не было.
В учреждении обучается 192 человека, из них 145 по предпрофессиональным программам, 47 по общеразвивающим программам. Это - хореографическое искусство, народные инструменты, фортепиано, живопись, декоративно-прикладное творчество.
После оснащения музыкальными инструментами и необходимым оборудованием появится возможность разнообразить и улучшить образовательный процесс. По словам заместителя директора Ичалковской детской школы искусств Светланы Луниной, новинки сделают занятия еще более интересными и станут хорошей основой для обучения юных талантов.
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В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции
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