В Ичалковскую детскую школу искусств поступит новое музыкальное оборудование

Благодаря реализации нацпроекта «Культура» в Ичалковской детской школе искусств в 2022 году обновят музыкальное оборудование. Школа была открыта в 1979 году, и за все время ее работы такого музыкального обновления еще не было.

В учреждении обучается 192 человека, из них 145 по предпрофессиональным программам, 47 по общеразвивающим программам. Это - хореографическое искусство, народные инструменты, фортепиано, живопись, декоративно-прикладное творчество.

После оснащения музыкальными инструментами и необходимым оборудованием появится возможность разнообразить и улучшить образовательный процесс. По словам заместителя директора Ичалковской детской школы искусств Светланы Луниной, новинки сделают занятия еще более интересными и станут хорошей основой для обучения юных талантов.