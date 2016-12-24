В Ичалковскую детскую школу искусств поступит новое музыкальное оборудование

Социум

Благодаря реализации нацпроекта «Культура» в Ичалковской детской школе искусств в 2022 году обновят музыкальное оборудование. Школа была открыта в 1979 году, и за все время ее работы такого музыкального обновления еще не было.

В учреждении обучается 192 человека, из них 145 по предпрофессиональным программам, 47 по общеразвивающим программам. Это - хореографическое искусство, народные инструменты, фортепиано, живопись, декоративно-прикладное творчество.

После оснащения музыкальными инструментами и необходимым оборудованием появится возможность разнообразить и улучшить образовательный процесс. По словам заместителя директора Ичалковской детской школы искусств Светланы Луниной, новинки сделают занятия еще более интересными и станут хорошей основой для обучения юных талантов.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Первая партия

В Мордовию начал поступать новый препарат Эсперавир® для лечения коронавирусной инфекции

20 тысяч тонн в год

В Саранске на мусоросортировочном комплексе состоялось техническое открытие новой линии

Ледовый дебют

Глава Мордовии открыл в Саранске юниорское первенство России по фигурному катанию

Явка с повинной

В Саранске на взятках попался замдиректора Мордовской ипотечной корпорации

Мозговой центр

В поддержку экономики Мордовии в МГУ им. Н.П. Огарева будут созданы пять лабораторий

1
Заказать рекламу
1
1
1