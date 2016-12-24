В Саранске 15 февраля откроется выставка «Александр Булычев. Истоки»

Выставка «Александр Булычев. Истоки» откроется завтра, 15 февраля в 16:00, в МРМИИ им. С. Д. Эрьзи (ул. Коммунистическая, 61).

Она входит в культурно-просветительский искусствоведческий проект «Наследие художника Александра Булычева» и организована в рамках Фонда Президентских грантов Региональной общественной культурно-просветительской организацией «Дом дружбы народов Республики Мордовия», Мордовским республиканским музеем изобразительных искусств имени С. Д. Эрьзи, Союзом художников Республики Мордовия.

Цель данного проекта - сохранение, изучение и популяризация творческого наследия А. А. Булычева в Мордовии, пробуждение интереса к культурным и историческим ценностям республики у молодежи.