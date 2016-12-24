«Единая Россия» предложила выдавать рецепты на лекарства через интернет

С предложением о дистанционной выдаче рецептов на лекарства выступил глава комиссии «Единой России» по здравоохранению и главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

«Сейчас врач может только скорректировать свой диагноз, – сообщил он, – а за рецептами приходится обращаться лично. Предлагаем дать возможность врачу при наличии медицинской карты в бумажном и электронном виде осуществлять дистанционный прием, ставить диагноз и выписывать электронные рецепты».

Президент России поддержал данную инициативу. Такое решение было принято из-за стремительно распространяющегося омикрон-штамма COVID-19.

«Нагрузка на терапевтов, фельдшеров и других медицинских работников первичного звена выросла колоссально, – поделился мнением главный врач ГБУЗ РМ «Республиканская клиническая больница № 5» Анатолий Пинямаскин. – Чтобы не страдало качество оказания медпомощи, необходимо скорректировать обязанности амбулаторного сектора. Главная партия страны предложила реформировать систему лекарственного обеспечения и для выдачи медикаментов перейти на электронные рецепты. Вообще развитие дистанционной медицины в стране там, где это уместно, актуально и необходимо, снизит риски распространения вируса. Поэтому считаю, что идея неплохая. Будем с нетерпением ждать позитивных, положительных изменений».

Также глава комиссии «Единой России» по здравоохранению предложил разрешить доставку пациентам рецептурных лекарств, а именно маркированных лекарств по рецептам.

«Эксперимент с электронными рецептами надо развивать. Он в целом показывает хороший результат», – ответил Владимир Путин.

Онлайн-продажа рецептурных лекарств в условиях пандемии коронавируса была разрешена до конца 2020 года. «Единая Россия» неоднократно заявляла о необходимости сделать эту возможность бессрочной, отмечая, что, если нет очевидных препятствий, подобные ограничения можно снять. Росздравнадзор поддержал предложение.