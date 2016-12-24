В Саранске свыше 3 тысяч школьников проходят итоговое собеседование

В Столице Мордовии 3101 выпускник 9 классов принимает участие в итоговом собеседовании. Это испытание – обязательное условие допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА).

Для зачета ученику из максимально возможных 20 баллов достаточно набрать 10. Работа выполняется в среднем за 15 минут, для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов отводится 45-46 минут.

Если ребенок заболел или не смог принять участие в собеседовании по другой уважительной причине, возможность пройти его будет 9 марта и 16 мая. В эти же даты учащиеся, которые не смогли сдать зачет, смогут пройти испытание повторно.

Девятиклассники проходят итоговое собеседование в своих школах. В образовательных учреждениях организовано соблюдение всех санитарно-эпидемиологических требований.