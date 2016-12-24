Как избежать нарушений земельного законодательства

Отделом государственного земельного надзора, геодезии и картографии Управления Росреестра по Республике Мордовия установлено, что большинство нарушений земельного законодательства – это самовольное занятие земельного участка или его части, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим на него прав.

Жители республики возводят заборы за пределами границ своих земельных участков, размещают на чужой земле хозяйственные постройки, также используют для своих нужд земли, прилегающие к собственному участку, например, для оборудования мест для парковки, складирования материалов, выращивания сельскохозяйственных культур и т.д. Чтобы не нарушать законодательство, владелец земли должен убедиться в том, что действует в границах своего участка.

«Прежде чем возводить строения или ограждение, Управление рекомендует пригласить кадастрового инженера, который осуществит вынос на местность характерных (поворотных) точек границ земельного участка в натуре, и вы будете точно знать, где находятся границы вашего участка. Таким образом вы снизите риск нарушения земельного законодательства и возникновения споров с соседями», – отмечает заместитель руководителя Управления Росреестра по Республике Мордовия Сергей Емельянов.

Перед заключением договора подряда на выполнение кадастровых работ проверьте сведения о кадастровом инженере на официальном сайте Росреестра rosreestr.gov.ru