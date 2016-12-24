Народный фронт разработал единое приложение

«КС Банк» вывел активы на миллиард?
Банк России выявил признаки вывода активов из мордовской финансовой структуры на 922,4 миллиона рублей
Получать помощь, узнавать новости и проходить опросы теперь можно в новом едином приложении Общероссийского народного фронта.
Приложение объединило новости тематических площадок Народного фронта, возможность обратиться за помощью и функцию прохождения опросов.
Через приложение можно обратиться к активистам и отслеживать решение проблемы. Достаточно пройти процедуру регистрации, чтобы круглосуточно оставаться на связи с Народным фронтом.
Единое приложение позволит раньше всех узнавать о главных новостях Движения, своевременно делиться мнением о законодательных инициативах и влиять на качество жизни людей.
Приложение доступно для скачивания в сервисах GooglePlay и AppStore.
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