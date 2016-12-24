Народный фронт разработал единое приложение

Получать помощь, узнавать новости и проходить опросы теперь можно в новом едином приложении Общероссийского народного фронта.

Приложение объединило новости тематических площадок Народного фронта, возможность обратиться за помощью и функцию прохождения опросов.

Через приложение можно обратиться к активистам и отслеживать решение проблемы. Достаточно пройти процедуру регистрации, чтобы круглосуточно оставаться на связи с Народным фронтом.

Единое приложение позволит раньше всех узнавать о главных новостях Движения, своевременно делиться мнением о законодательных инициативах и влиять на качество жизни людей.

Приложение доступно для скачивания в сервисах GooglePlay и AppStore.