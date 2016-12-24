В Зубово-Полянском районе в этом году планируется построить мусоросортировочную станцию

Глава Мордовии Артём Здунов 21 января принял участие в отчетной сессии Совета депутатов Зубово-Полянского района. Мероприятие такого формата прошло в республике впервые, вместе с руководителем Мордовии на сессию прибыли представители республиканского кабинета министров.



Глава района Владислав Поршин выступил перед депутатами с отчетом о работе администрации в минувшем году, а также доложил о планах по реализации Послания Главы Мордовии Государственному Собранию. Он отметил как достижения муниципалитета, так и проблемные точки.



В 2021 году район добился роста доходов бюджета и объёма инвестиций, проводилась серьезная работа по программам реконструкции коммунальной инфраструктуры, ремонту дорог, благоустройству сельских поселений. Предприятия деревообработки продолжали реализацию инвестпроектов с созданием дополнительных рабочих мест.



Однако проблем ещё много, и ключевая - это продолжающийся миграционный отток населения (сказывается близость территории к Москве) и связанный с этим недостаток квалифицированных кадров, в том числе в сфере образования. Владислав Поршин привёл такие цифры: доля учителей в возрасте до 35 лет в школах района составляет 20 процентов, решать эту проблему будут через программу «Земский учитель».



Глава Мордовии, оценивая результаты работы администрации района в 2021 году, назвал ее удовлетворительной, но подчеркнул, что планы на ближайшую перспективу большие.



«Сегодня неслучайно к вам приехала целая команда Правительства - будем работать в тесной связке, потому что проблемных вопросов много, и их нужно оперативно решать, - сказал Артём Здунов. - Это и недостаток финансов у района, и налоговая задолженность муниципалитета, и вопросы эффективного использования муниципального имущества и земельного фонда».



Также Глава Мордовии подчеркнул важность работы по обращению с твёрдыми отходами - в Зубово-Полянском районе уже в этом году планируется построить мусоросортировочную станцию. «Это и новые рабочие места для района, и повышение общей культуры работы с отходами в республике», - сказал Артём Здунов.

Много внимания предстоит уделить социальной сфере - работе школ, учреждений культуры.



«Сегодня мы посетили новый ДК в Покровских Селищах, но мало его открыть - нужно наполнять его активной творческой жизнью, для этого району нужно больше работать по системе грантов, это позволит привлечь дополнительное финансирование», - сказал руководитель республики.



Одним из важных вопросов в сфере здравоохранения является противодействие коронавирусной инфекции. По темпам вакцинации и ревакцинации Зубово-Полянский район отстаёт от других территорий республики, хотя ситуация с заболеваемостью очень серьезная. «Новый штамм «омикрон» уже пришёл в Мордовию, и чтобы противостоять угрозе, нужно усиливать разъяснительную работу с людьми», - подчеркнул Артём Здунов.



После завершения сессии Глава Мордовии провёл в районной администрации рабочее совещание с членами Правительства и руководством компании «Ремондис» по вопросам создания современной инфраструктуры по обращению с отходами.