Повышение зарплат в Мордовии станет для органов власти республики ключевым направлением работы

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Такую задачу перед Правительством и руководителями муниципальных районов поставил в своем Послании Госсобранию РМ Глава Мордовии Артём Здунов.

«Самая чувствительная проблема на сегодня – низкие доходы наших граждан. Статистика указывает, что рост зарплаты составляет почти 9 процентов. Однако люди пока не чувствуют заметных улучшений. Поэтому основные усилия Правительства должны быть направлены на обеспечение роста зарплаты темпами выше среднероссийского уровня».

Артём Здунов также отметил, что программы и проекты развития в республике должны в обязательном порядке учитывать, как они реально повлияют на рост доходов и благосостояние жителей Мордовии.

«В ходе инвентаризации мы выявили существенные перекосы по уровню зарплат на предприятиях. Определили, кто пытается сэкономить, а ведь это недополученные доходы бюджета. Поручаю Правительству и налоговой службе применить необходимые меры ответственности к тем, кто практикует зарплаты в конвертах и уклоняется от уплаты налогов и страховых взносов. Тем самым, отдельные представители бизнеса пытаются переложить социальную ответственность на бюджет.

Мы обязательно поддержим тех, кто делает все для сохранения рабочих мест и повышает зарплату. Господдержка будет оказываться с учетом этих факторов», — заявил Глава Мордовии.

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