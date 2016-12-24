В Мордовии экипаж ДПС спас на дороге «Газелиста»

Водитель сам остановил патрульный автомобиль и попросил о помощи

МВД по РМ распространило информацию о спасении экипажем ДПС водителя «Газели», почувствовавшему себя плохо в дороге.

В Ичалковском районе инспекторы ДПС лейтенант полиции Андрей Сульдин и лейтенант полиции Азат Алукаев находились на маршруте патрулирования на автодороге «Саранск-Ромоданово-Большое Игнатово». Во время движения экипаж остановил водитель «Газели», который пояснил, что плохо себя чувствует. При этом у мужчины было затруднено дыхание и наблюдались проблемы с речью.

Сотрудники полиции незамедлительно посадили его в патрульный автомобиль и помчались с «дорожным пациентом» в больницу. По пути состояние 29-летнего мужчины ухудшалось. Тогда патрульный автомобиль полетел по трассе уже с «мигалкой» и сиреной. Одновременно сотрудники полиции сообщили о произошедшем в больницу и родственникам «подопечного».

Приехав к медицинскому учреждению, инспекторы ДПС на руках донесли бедолагу в приемный покой и передали врачам.

Благодаря оперативности и профессионализму полицейских ему была вовремя оказана помощь. В настоящее время жизни и здоровью жителя Саранска ничего не угрожает.