Проект «Подвиги» выпустил подборку из 20 серий о современных героях страны

Проект «Подвиги» работал над эпизодами подборки больше года. Три финальных выпуска вышли при поддержке Института развития интернета. Каждый выпуск – это рассказ о подвиге от лица самого героя. Так, героями выпусков стали Рамиз Алиев – таксист, приютивший бездомную бабушку-блокадницу, Михаил Дмитриев – спасатель, который поймал за ноги падавшую с 14 этажа девушку, Наталья Гаврилова – фельдшер, принявшая роды в поезде и спасшая малыша с экстремально низким весом, и другие герои.

Первый выпуск серии вышел в октябре 2020 года. В ходе работы команда проекта подала заявку на поддержку от Института развития интернета и получила 292 700 рублей на улучшение технического оснащения своей студии. Таким образом, три самых ярких финальных выпуска выходят уже при поддержке ИРИ.

Героями финальных выпусков, выпущенных при поддержке Института развития интернета, стали:

Наталия Шагулина – пермская учительница, которая в 2018 году закрыла собой своих учеников от нападавших с ножами. Вооруженные подростки вошли в школу, открыли дверь в начальный класс и набросились на учительницу и детей. Что это было, какие мотивы были у нападения – Наталии неясно до сих пор. В той ситуации она смогла оттолкнуть нападавших, крикнула своим детям: «Бегите!» и тут же получила 17 ножевых ранений. Наталия не появлялась в ток-шоу и не давала интервью, но она согласилась пообщаться с командой «Подвигов» и рассказала для записи подкаста, что ей довелось пережить.

Выпуск с Наталией: https://youtu.be/4akHXaaWmz8

Михаил Асташов – паралимпийский чемпион в Токио-2021. Мальчик без рук и ног родился в 1988 году в Бурятии. Врачи уверяли, что ребёнок не выживет, а если выживет, родители не смогут обеспечить ему должных условий. Так Миша попал в дом малютки, затем в реабилитационный центр в Челябинской области. Там он стал активно заниматься спортом – бадминтоном, теннисом, даже пулевой стрельбой.

С 2012 года Михаил занимается спортом профессионально. Он – паратриатлонист. В выпуске подкаста он рассказывает о том, как смог простить родителей и вернуться к ним, почему у него два наставника и как он готовился к Паралимпиаде в Токио.

Выпуск с Михаилом: https://youtu.be/_CYDu-JPKIg

Анна Томшина – сотрудница почты. Зимой 2020 года она спасла одинокую пенсионерку, которая едва не замёрзла в собственном доме с неисправной печью. Сотрудница почты просто обратила внимание на то, что женщина не пришла вовремя за пенсией. Анна поехала к ней домой, чтобы узнать, в чем дело, и, не достучавшись до пенсионерки, вызвала полицию. Маю Ивановну спасли, хотя и ампутировали несколько обмороженных пальцев. Теперь она живёт в доме престарелых и остаётся на связи со своей спасительницей. Анна Томшина рассказала о том, на каких примерах она росла, кто стал героем для неё; о том, как в стремлении помочь пожилой женщине она смогла достучаться до мэра города.

Выпуск с Анной: https://youtu.be/3jurVEj0RTI

Все 20 выпусков доступны на платформах:

Castbox: https://castbox.fm/channel/id4423739?country=ru

Яндекс.Музыка: https://music.yandex.ru/album/16632934

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL9rWT6Z2kSBcj2WHocyqXvCVdnKCcvHaH

Apple: https://podcasts.apple.com/us/podcast/подвиги-обычных-людей/id1577496714

ВКонтакте: https://vk.com/podcasts-46886339

SoundCloud: https://soundcloud.com/user-663716000/sets/bnmwcqczoccp

Google: https://podcasts.google.com/feed/aHR0cDovL3Jzcy5jYXN0Ym94LmZtL2V2ZXJlc3QvNDEwMzk4NzZhYTlkNGU4MmI1OWRjZGYwYzM1MjMxMGEueG1s?ep=14

Soundstream: https://soundstream.media/playlist/podvigi-obychnykh-lyudey

Rutube: https://rutube.ru/channel/23693402/

ЛитРес: https://www.litres.ru/podvigi/podvigi-obychnyh-ludey-66648190/

или на сайте проекта «Карта героев»: https://kartageroev.ru/