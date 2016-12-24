В Саранске будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на участке улицы Республиканской

Наш город

По информации Администрации города, с 08:00 2 декабря до 22:00 3 декабря будет временно ограничено движение и исключена стоянка транспортных средств на участке улицы Республиканской от улицы Титова до улицы Крестьянской. Это связано с выполнением на этом отрезке дороги строительно-монтажных работ.

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