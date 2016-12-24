При Главе Мордовии будет сформирован Совет по развитию малого и среднего предпринимательства

Глава Мордовии Артём Здунов 29 ноября провел совещание по вопросам взаимодействия с бизнесом. Совещание состоялось по итогам встречи руководителя республики с предпринимателями в сентябре этого года, на которой поднимались проблемные темы, требующие решения. Тогда Главой Мордовии был дан целый ряд поручений Правительству республики, органам местного управления, Уполномоченному по защите прав предпринимателей в РМ.



На совещании были подведены итоги проведенной работы. В том числе и.о. Министра экономики, торговли и предпринимательства РМ Алексей Грибанов рассказал об организации консультационной поддержки по вопросам импорта, а также грантовой поддержке для IT-компаний, разрабатывающих туристические IT-проекты.



Министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Александр Кечайкин доложил, как идет внедрение цифрового сервиса по подаче и обработке заявок по программе «Агростартап». Также он сообщил, что Минсельхоз России с 2022 года запускает проект по стимулированию производства картофеля и овощей. В январе Минсельхоз республики начнет отбор участников грантовой поддержки.



Обсудили формирование реестра муниципальных объектов, предлагаемых для аренды предпринимателям, а также льготные условия предоставления муниципального недвижимого имущества. Врио Главы городского округа Саранск Илья Соколов сообщил, что Совет депутатов городского округа принял решение о применении понижающего коэффициента при предоставлении в аренду муниципального имущества самозанятым гражданам.



Руководитель УФНС России по Республике Мордовия Светлана Вишнякова проинформировала Главу республики, как в налоговых органах работает система одного окна для консультирования субъектов среднего предпринимательства. Глава республики дал поручение провести опрос среди предпринимателей, насколько эффективно функционирует эта система.



По всем вопросам, которые бизнес поднимал в сентябре на встрече с Главой Мордовии, были найдены решения. В том числе разрешена ситуация с площадкой семейного отдыха рядом с ТК «Макс» на Юго-Западе, которую хотели демонтировать из-за того, что земельный участок под ней является федеральной собственностью. Сейчас вопрос о сносе не стоит – внесены изменения в проект межевания территории, и земля под площадкой будет безвозмездно передана в муниципальную собственность.



Также найдено решение о предоставлении земельного участка под расширение конноспортивной базы в Лямбирском районе.



В настоящее время по поручению Артёма Здунова завершается работа по утверждению состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства при Главе республики. «Этот орган позволит повысить эффективность взаимодействия бизнеса и органов власти и оперативно находить пути решения проблемных вопросов», - подчеркнул руководитель Мордовии.



Напомним, что Артём Здунов один раз в квартал проводит личные встречи с бизнес-сообществом. По итогам совещания запланировали, что очередная встреча состоится в декабре.