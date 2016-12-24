Артём Здунов: «Мы принимаем предложение принять в 2023 году молодежный чемпионат России по тяжелой атлетике»

Глава Мордовии Артём Здунов 25 ноября провёл встречу с президентом Федерации тяжелой атлетики России Максимом Агапитовым. Обсуждались вопросы развития этого вида спорта в республике. Во встрече приняли участие Министр спорта и молодёжной политики РМ Александр Савилов и директор комплексной спортивной школы олимпийского резерва Михаил Храмов.

Президент Федерации тяжелой атлетики России рассказал о том, как развивается этот вид спорта в стране, отметил высокий профессиональный уровень подготовки спортсменов в республике, подчеркнул, что Федерация будет поддерживать инициативы региона, в том числе касающиеся проведения в Мордовии всероссийских и международных соревнований.

За 19 лет работы республиканской спортивной школы тяжелоатлетами на спартакиадах учащихся России, первенствах и чемпионатах России, Европы и мира завоевано 85 наград. В состав сборной команды России входят 5 спортсменов, в том числе Алексей Юфкин, который дважды выигрывал чемпионат Европы и завоёвывал серебро чемпионата мира.

«Мы хотели бы сделать Саранск одной из опорных точек в России по развитию тяжелой атлетики, - сказал Максим Агапитов. – Мы готовы проводить здесь соревнования и планировать следующий олимпийский цикл».

Саранску предложено в 2023 году принять молодежный чемпионат России, и Глава республики эту инициативу поддержал.

«Мы принимаем это предложение, - сказал Артём Алексеевич. – Я считаю, что тяжелая атлетика – это очень зрелищный вид спорта, там присутствует соревновательность, эмоции, особенно когда спортсмены выходят на финальную стадию состязаний. Поэтому будем готовиться принять у себя эти соревнования».