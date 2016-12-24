Афиша с 22 по 28 ноября в рамках проекта «Пушкинская карта»

Генерал под следствием
Бывший глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование
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Бывший глава Рузаевского района Вячеслав Кормилицын попал под уголовное преследование
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