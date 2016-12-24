65-летняя пенсионерка в Саранске оформила займ для мошенников на 200 тысяч рублей

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В столице Мордовии очередной случай дистанционного мошенничества оставил пожилого человека без денег. 16 сентября 65-летней жительнице Саранска позвонил неизвестный и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что мошенники пытаются оформить на ее имя кредит. Для предотвращения действий злоумышленников женщина по совету звонившего оформила в одном из ближайших банков заем на сумму 200 000 рублей. Полученные средства пенсионерка перевела на несколько «безопасных» абонентских номеров. После этого связь с мнимым представителем банка, естественно, полностью прервалась. Осознав, что стала жертвой аферистов, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы.
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