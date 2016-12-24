Лучшие механизаторы страны соберутся в Мордовии на отборочном этапе Чемпионата мира по пахоте

Соревнования пройдут 22-25 сентября на базе ФГУП «1 мая» Октябрьского района г. Саранска. Финал и мероприятия деловой программы запланированы на 25 сентября.

Отборочный этап чемпионата мира по пахоте – это соревнования за право представлять нашу страну на всемирном первенстве, которое пройдет в Ленинградской области в августе 2022 г.

В турнире примут участие лучшие механизаторы из регионов России, ранее становившиеся победителями и призёрами Открытого чемпионата России по пахоте, имеющие опыт участия в международных соревнованиях. За «путевку» на чемпионат мира померятся силами представители Ивановской, Ленинградской, Орловской, Пензенской областей, Республики Башкортостан, Республики Татарстан, Республики Мордовия и Ставропольского края.

Представлять страну на международной арене – это не только знак особого доверия и почета, ответственная миссия, но и возможность получения нового профессионального опыта. Знания и технологии, накопленные командами из разных стран за десятилетия участия в международных соревнованиях, поражают, однако одними из основных факторов успеха по-прежнему являются опыт и умение пахаря, его способность развиваться и воля к победе.

Мордовия выбрана регионом для проведения Отборочного этапа Чемпионата мира по пахоте не случайно. Проведенный на территории региона в 2019 году 8-й Открытый чемпионат России по пахоте был организован на высоком уровне, что было отмечено как руководством Минсельхоза России, так и руководством Всемирной пахотной организации.