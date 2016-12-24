В Ельниковском районе новый ФАП обслуживает 128 человек

В Старотештелимских Выселках Ельниковского района работает новый фельдшерско-акушерский пункт, построенный в рамках проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Село удалено от районного центра на 20 километров, поэтому ФАП стал настоящим подарком для тештелимцев, важнейшей составляющей частью социальной жизни.

На обслуживании медучреждения 128 человек из близлежащих сел, которым оказывают первичную медицинскую помощь оперативно, качественно и доступно. В здании обустроена приемная, процедурный кабинет, помещение для хранения лекарственных препаратов с холодильником. Есть необходимые санузлы, удобные кушетки для приема больных, электронное оборудование, отдельная котельная и раздевалка. Здесь можно сделать ЭКГ, измерить уровень сахара в крови, холестерин, гемоглобин.