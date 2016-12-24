Пенсионный фонд Мордовии продолжает прием заявлений на единовременную выплату от родителей школьников

Напоминаем, что с 15 июля Пенсионный фонд начал принимать заявления от родителей школьников на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей.

Спустя неделю с начала приема заявлений в Республике Мордовия уже 54 тысячи 209 семей воспользовались данной возможностью. Заявления поданы на 73 тысячи 886 детей. Это составляет 76,5% от прогнозируемого количества заявлений.

Напомним, что выплата полагается:

- любому из родителей, опекунов или попечителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, которым 6 лет исполнится не позднее 1 сентября 2021 года,

- родителям, опекунам или попечителям детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет, если они продолжают обучение по основным общеобразовательным программам, то есть являются учениками школ или интернатов,

- также на выплату могут претендовать и сами вышеназванные дети с проблемами здоровья, если они старше 18 лет, учатся в школе или интернате и являются дееспособными.

В семье из нескольких детей, попадающих под условия выплаты, она полагается каждому ребенку. Выплата не учитывается как доход при предоставлении мер социальной поддержки.

Большое количество заявлений поступило в ПФР еще до 15 июля, так как заявления были автоматически сформированы по имеющимся у Пенсионного фонда данным и отправлены на единый портал госуслуг. Родителям оставалось только тщательно проверить данные и реквизиты для перевода выплаты и отправить заявление в ПФР.

Все родители, которые по каким-либо причинам еще не подали заявления, смогут сделать это до конца октября. Первые перечисления единовременных выплат (если будет вынесено положительное решение) начнутся с 16 августа. Для данных выплат доступны карты любых платежных систем, а также банковские вклады.