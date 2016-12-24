Без улучшений

В Мордовии ежедневно фиксируется до 70 случаев пневмоний с поражением легких более 30%

9 июля Врио Главы РМ Артём Здунов в режиме видеосвязи провел очередное заседание регионального оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением коронавирусной инфекции. Руководитель региона отметил, что ситуация на территории Мордовии остается напряженной - ежедневно в регионе выявляется свыше 50 новых случаев заболевания. Треть заболевших - в возрасте от 18 до 49 лет.



«В ковидных стационарах проходят лечение более 900 пациентов. Мы вынуждены были развернуть дополнительные койки, их уже более тысячи», - подчеркнул Артём Здунов.



И.о. вице-премьера Мордовии Галина Лотванова добавила, что в день фиксируется до 70 случаев пневмоний с поражением легких более чем 30%. В ковидном режиме сейчас работают 8 учреждений здравоохранения. «Течение болезни стало носить более агрессивный и тяжелый характер. За пару дней у человека развивается большой процент поражения легких. Лечение антиковидной плазмой выросло в разы. Расход плазмы достиг объемов пиковых дат декабря 2020 года», - отметила Галина Лотванова.



На сегодня в Мордовии 201 738 человек привиты первым компонентом и 149569 - вторым компонентом. До начала следующей недели в регион поступит еще 17,5 тысячи доз. И.о. министра здравоохранения РМ Олег Маркин отметил, что вакцинация сейчас – единственный способ избежать серьезного течения заболевания. «Сегодня в реанимационных отделениях лежат 188 человек, многие из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 75% - это пенсионеры», - сказал он.



Также на совещании было отмечено, что большинство заболевших в муниципальных районах республики контактировали с приезжими родственниками и друзьями из других регионов.