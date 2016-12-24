Продлен прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк-онлайн»

Такое решение приняли организаторы акции. Регистрация будет открыта до 9 мая 12:00.

Однако подать заявку можно лишь тремя способами: через мини-приложения «ВКонтакте» (https://vk.com/polk_app) и «Одноклассники» (https://ok.ru/app/polk) или на сайте «Банк Памяти» (https://sber9may.ru).

Прием заявок на официальном сайте акции уже закрыт.

Трансляция шествия стартует 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах России и еще в нескольких странах. Посмотреть ее можно будет по ссылке 2021.polkrf.ru

Напомним, впервые акция «Бессмертный полк» в формате онлайн прошла в прошлом году в связи с пандемией коронавируса.