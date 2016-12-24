Продлен прием заявок на участие в акции «Бессмертный полк-онлайн»

«Это люди, живущие в особняках, туда выбрасывают!»
В рамках акции «Чистый город» со свалки рядом с коттеджами по улице Ульянова вывезли 5 машин мусора
Такое решение приняли организаторы акции. Регистрация будет открыта до 9 мая 12:00.
Однако подать заявку можно лишь тремя способами: через мини-приложения «ВКонтакте» (https://vk.com/polk_app) и «Одноклассники» (https://ok.ru/app/polk) или на сайте «Банк Памяти» (https://sber9may.ru).
Прием заявок на официальном сайте акции уже закрыт.
Трансляция шествия стартует 9 мая в 15:00 по местному времени во всех регионах России и еще в нескольких странах. Посмотреть ее можно будет по ссылке 2021.polkrf.ru
Напомним, впервые акция «Бессмертный полк» в формате онлайн прошла в прошлом году в связи с пандемией коронавируса.
В рамках акции «Чистый город» со свалки рядом с коттеджами по улице Ульянова вывезли 5 машин мусора
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