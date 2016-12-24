«Будут пальцем показывать, что пыль в глаза пускают»
В Саранске стартует ежегодная акция «Чистый город»
8 мая в Саранске пройдут разнообразные мероприятия республиканского культурно-просветительного проекта «#КварталПОБЕДЫ – 1941 -1945»
АРТИСТЫ – ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ
площадь Мордовской государственной филармонии:
г. Саранск, ул. Пролетарская, д.39
16.00 – 20.00
|
|
Флешмоб «#КАТЮША» – исполнение песни «Катюша» в разных жанрах и различными исполнителями;
- мастер – класс «#ЗначокПОБЕДЫ» – самостоятельное изготовление значков из предоставленных материалов;
- акция «#CтенаПАМЯТИ НаследникиПОБЕДЫ»;
«ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕХ» – гала-концерт
творческих коллективов Мордовской государственной
филармонии, деятелей искусств, детских коллективов и
творческой молодёжи Республики Мордовия.
НА ПРИВАЛЕ У МУЗЕЯ ЭРЬЗИ
площадь Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи:
г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.61
|
16.00 – 17.20
17.30 – 18.30
18.30 – 19.00
|
- мастер – классы по изготовлению бумажных журавликов Победы;
- работа фотозоны.
«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА» – выступление учащихся Республиканской детской музыкальной школы;
«МЕЛОДИИ ПОБЕДЫ» – концерт фортепианной музыки студентов и преподавателей Саранского музыкального училища им Л.П. Кирюкова;
«СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ» – песенный марафон в рамках всероссийской акции «Синий платочек».
МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВА
площадь Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева:г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д.36
|
16.00 – 19.00
|
«ПЕСНИ ПОБЕДЫ» – большой патриотический концерт с участием студентов Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова, ведущих солистов и оркестра Музыкального театра им. И.М. Яушева.
ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА ПОБЕДЫ
площадь Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д.26
|
16.00 – 20.00
|
«ЧИТАЕМ. ПОМНИМ. ЧТИМ»: книжная выставка;
«ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ НА СТРАНИЦАХ «КРАСНОЙ МОРДОВИИ»: выставка фрагментов газет военных лет;
- мастер-классы;
- викторина.
«ПОБЕДНЫЙ МАЙ» – литературно-музыкальный фестиваль:
- книжный парад: литературно-патриотическое выступление;
- «Строки, опаленные войной»: литературно-музыкальная композиция;
- «Мир вашему дому»: концерт Саранского клуба авторской песни «Нейтральная полоса»;
- минута молчания;
- «О войне написано не все»: литературно-музыкальная композиция.
|
19.00 – 20.00
|
«9 СТРАНИЦ К ПОБЕДЕ» – трансляция видеоматериалов «Герои Советского Союза, уроженцы Мордовии».
|
16.00 – 20.00
18.00 – 19.00
|
«ПОБЕДА ДЕДА – МОЯ ПОБЕДА!» – литературно-просветительский проект республиканской детской библиотеки:
- фотозона «Подвиг великий и вечный»;
- книжная экспозиция «Минувших лет живая память»;
- патриотический флешмоб «Великая война – Великая Победа»;
- музыкальная гостиная под открытым небом «Споемте, друзья!»;
- историко-патриотический квест «Тропинками памяти»;
- мастер-классы по изготовлению символов Победы;
- викторины и конкурсы;
- поэтический марафон «Стихи Победы»;
- альбом памяти «Бессмертный полк»;
- интерактивная зона «Военно-полевая кухня»;
«СОЛДАТСКИЙ КОТЕЛОК» - кукольный спектакль от государственного театра кукол.
(площадь Мордовской республиканской детской библиотеки: г. Саранск, ул. Большевистская, д.39)
|
16.00 – 20.00
|
«Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!» – марафон творческих событий:
- конкурс детских рисунков на асфальте;
- поэтический микрофон «Строки о войне» (декларирование патриотических стихов членами поэтического клуба «Лира»);
- фронтовая гостиная «Нам жить и помнить о войне» (выступление учащихся театрального отделения ДМШ № 4 им. Л. Воинова)
- литературно-историческая панорама «И книга тоже воевала»;
- попурри песен военных лет «Эх, дороги…»
(площадь Мордовской республиканской специальной библиотеки для слепых: г. Саранск, ул. Рабочая, д.36)
НА ПЕРЕДОВОЙ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР
площадь Мордовского государственного национального драматического театра:
г. Саранск, ул. Советская, д.27
|
|
- работа фотозоны;
|
16.00 – 17.00
17.00 – 18.40
|
«ПЕСНИ И СТИХИ ВОЕННЫХ ЛЕТ» – театрализованный концерт с участием актёров Мордовского национального театра:
- письма фронтовиков и Героев Великой Отечественной войны – уроженцев Мордовии;
- исполнение песен военных лет;
«САНЯ, ВАНЯ С НИМИ РИМАС» - спектакль по пьесе В. Гуркина.
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СКВЕР
площадь Государственного русского драматического театра Республики Мордовия:
г. Саранск, ул. Советская, д.60
|
|
«ЛИЦА ПОБЕДЫ» – выставочный проект рисунков учащихся общеобразовательных школ и выставка фотографий, посвященных 80 – летию строительства Сурского оборонительного рубежа;
|
16.00 – 20.00
|
«ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ» – театрализованный концерт с участием театра песни «Росичи», государственного ансамбля песни и танца «Умарина», джазового оркестра «Биг – бенд «Саранск», актёров государственного драматического театра, вокального ансамбля МВД «Авангард».
ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ
Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей
им. И.Д. Воронина: г. Саранск
|
|
- мастер – класс по изготовлению бумажных
журавликов Победы;
интерактивные занятия;
- квесты;
- работа фотозоны.
|
16.00 – 16.30
|
«ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ» – концерт вокального ансамбля МВД «Авангард»;
|
16.30 – 17.30
16.30 – 17.30
18.00 – 20.00
18.00 – 19.00
|
«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ» -флешмоб, чтение стихов о войне;
«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» - костюмированная тематическая экскурсия по залу ВОв;
«ЗАРНИЦА ПОБЕДЫ» – военно – патриотическая игра:
- сборка палатки;
- бег в плаще – палатке;
- викторина на знание истории о Великой Отечественной войне;
«И ПОЕТ МНЕ В ЗЕМЛЯНКЕ ГАРМОНЬ» - мероприятие с участием серебряных волонтеров музея;
|
19.00 – 20.00
|
«ХРОНИКА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» – трансляция документального кино.
площадка Центрального государственного архива Республики Мордовия: г. Саранск, ул. Саранская, д.2
|
|
|
16.30 – 17.30
|
«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ» -презентация выставки архивных документов;
«ЗВУЧИТ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ…» – концерт народной песни с участием ансамбля «Ивушки», ансамбля «Берестень»;
|
17.30 – 18.00
|
«ЧИТАЕМ О ВОЙНЕ» – флешмоб стихов о войне;
|
18.00 – 20.00
|
«А НЕ СПЕТЬ ЛИ НАМ ПЕСНЮ» – военно-патриотический концерт с участием государственного фольклорного ансамбля «Торама» и участников клуба авторской песни.
В Саранске стартует ежегодная акция «Чистый город»
Свыше 100 тысяч жителей Мордовии защитились от коронавируса
Мэр Саранска призвал отдыхать на природе культурно - не оставлять после пикников мусор и горящие костры
В рамках акции «Чистый город» со свалки рядом с коттеджами по улице Ульянова вывезли 5 машин мусора
Бывший председатель правительства республики нашел себе новое место работы?
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 17 апреля с рабочей поездкой посетил Дубенский район.
На совещании в саранской мэрии подвели итоги первого массового субботника в рамках акции «Чистый город»
В Мордовии стартовало голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2022 году.
Бывший руководитель Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ обвиняется в получении взятки и хищении 3,6 миллиона...
8 мая в Саранске пройдут разнообразные мероприятия республиканского культурно-просветительного проекта