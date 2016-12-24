«#КварталПОБЕДЫ – 1941-1945»

Социум

8 мая в Саранске пройдут разнообразные мероприятия республиканского культурно-просветительного проекта «#КварталПОБЕДЫ – 1941 -1945»        

АРТИСТЫ – ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

площадь Мордовской государственной филармонии:

г. Саранск, ул. Пролетарская, д.39

16.00 – 20.00

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

Флешмоб «#КАТЮША» – исполнение песни «Катюша» в разных жанрах и различными исполнителями;

 

- мастер – класс «#ЗначокПОБЕДЫ» – самостоятельное изготовление значков из предоставленных материалов;

 

- акция «#CтенаПАМЯТИ НаследникиПОБЕДЫ»;

 

«ПОБЕДА – ОДНА НА ВСЕХ» – гала-концерт

творческих коллективов Мордовской государственной

филармонии, деятелей искусств, детских коллективов и

творческой молодёжи Республики Мордовия.

 

            НА ПРИВАЛЕ У МУЗЕЯ ЭРЬЗИ

площадь Мордовского республиканского музея изобразительных искусств им. С. Д. Эрьзи:

г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.61

 

 

 

 

 16.00 – 17.20


 

17.30 – 18.30

 

18.30 – 19.00

- мастер – классы по изготовлению бумажных журавликов Победы;

- работа фотозоны.

 

«ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА» – выступление учащихся Республиканской детской музыкальной школы;

 

«МЕЛОДИИ ПОБЕДЫ» – концерт фортепианной музыки студентов и преподавателей Саранского музыкального училища им Л.П. Кирюкова;

 

«СПОЁМТЕ, ДРУЗЬЯ» – песенный марафон в рамках всероссийской акции «Синий платочек».

 

МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВА

площадь Государственного музыкального театра им. И.М. Яушева:г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д.36

 

16.00 – 19.00

«ПЕСНИ ПОБЕДЫ» – большой патриотический концерт с участием студентов Саранского музыкального училища им. Л.П. Кирюкова, ведущих солистов и оркестра Музыкального театра им. И.М. Яушева.

 

            ГЛАВНАЯ БИБЛИОТЕКА ПОБЕДЫ

площадь Национальной библиотеки им. А.С. Пушкина: г. Саранск, ул. Б. Хмельницкого, д.26

           

 

 

 

 

 

 

16.00 – 20.00

«ЧИТАЕМ. ПОМНИМ. ЧТИМ»: книжная выставка;

«ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ НА СТРАНИЦАХ «КРАСНОЙ МОРДОВИИ»: выставка фрагментов газет военных лет;

- мастер-классы;

- викторина.

 

«ПОБЕДНЫЙ МАЙ» – литературно-музыкальный фестиваль:

- книжный парад: литературно-патриотическое выступление;

- «Строки, опаленные войной»: литературно-музыкальная композиция;

- «Мир вашему дому»: концерт Саранского клуба авторской песни «Нейтральная полоса»;

- минута молчания;

- «О войне написано не все»: литературно-музыкальная композиция.

 

19.00 – 20.00

«9 СТРАНИЦ К ПОБЕДЕ» – трансляция видеоматериалов «Герои Советского Союза, уроженцы Мордовии».

 

16.00 – 20.00


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.00 – 19.00

«ПОБЕДА ДЕДА – МОЯ ПОБЕДА!» – литературно-просветительский проект республиканской детской библиотеки:

- фотозона «Подвиг великий и вечный»;

- книжная экспозиция «Минувших лет живая память»;

- патриотический флешмоб «Великая война – Великая Победа»;

- музыкальная гостиная под открытым небом «Споемте, друзья!»;

- историко-патриотический квест «Тропинками памяти»;

- мастер-классы по изготовлению символов Победы;

- викторины и конкурсы;

- поэтический марафон «Стихи Победы»;

- альбом памяти «Бессмертный полк»;

- интерактивная зона «Военно-полевая кухня»;

 

«СОЛДАТСКИЙ КОТЕЛОК» - кукольный спектакль от государственного театра кукол.

(площадь Мордовской республиканской детской библиотеки: г. Саранск, ул. Большевистская, д.39)

 

16.00 – 20.00

«Я ПОМНЮ, Я ГОРЖУСЬ!» – марафон творческих событий:

-   конкурс детских рисунков на асфальте;

- поэтический микрофон «Строки о войне» (декларирование патриотических стихов членами поэтического клуба «Лира»);

- фронтовая гостиная «Нам жить и помнить о войне» (выступление учащихся театрального отделения ДМШ № 4 им. Л. Воинова)

- литературно-историческая панорама «И книга тоже воевала»;

- попурри песен военных лет «Эх, дороги…»

(площадь Мордовской республиканской специальной библиотеки для слепых: г. Саранск, ул. Рабочая, д.36)

 

            НА ПЕРЕДОВОЙ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕАТР

площадь Мордовского государственного национального драматического театра:

г. Саранск, ул. Советская, д.27

 

 

- работа фотозоны;

 

16.00 – 17.00

 

 

 

 

17.00 – 18.40

 

«ПЕСНИ И СТИХИ ВОЕННЫХ ЛЕТ» – театрализованный концерт с участием актёров Мордовского национального театра:

- письма фронтовиков и Героев Великой Отечественной войны – уроженцев Мордовии;

- исполнение песен военных лет;

 

«САНЯ, ВАНЯ С НИМИ РИМАС» - спектакль по пьесе В. Гуркина.

            ТЕАТРАЛЬНЫЙ СКВЕР

площадь Государственного русского драматического театра Республики Мордовия:

г. Саранск, ул. Советская, д.60

 

 

«ЛИЦА ПОБЕДЫ» – выставочный проект рисунков учащихся общеобразовательных школ и выставка фотографий, посвященных 80 – летию строительства Сурского оборонительного рубежа;

 

16.00 – 20.00

«ДОРОГАМИ ПОБЕДЫ» – театрализованный концерт с участием театра песни «Росичи», государственного ансамбля песни и танца «Умарина», джазового оркестра «Биг – бенд «Саранск», актёров государственного драматического театра, вокального ансамбля МВД «Авангард».

 

 

ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей
им. И.Д. Воронина: г. Саранск

 

 

- мастер – класс по изготовлению бумажных

  журавликов Победы;

 интерактивные занятия;

- квесты;

- работа фотозоны.

 

16.00 – 16.30

«ПЕСНИ ВОЕННЫХ ЛЕТ» – концерт вокального ансамбля МВД «Авангард»;

 

16.30 – 17.30

 

 

16.30 – 17.30

 

18.00 – 20.00

 

 

 

 

18.00 – 19.00

«ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ» -флешмоб, чтение стихов о войне;

 

 «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА» - костюмированная тематическая экскурсия по залу ВОв;

 

«ЗАРНИЦА ПОБЕДЫ» – военно – патриотическая игра:

- сборка палатки;

- бег в плаще – палатке;

- викторина на знание истории о Великой Отечественной войне;

 

«И ПОЕТ МНЕ В ЗЕМЛЯНКЕ ГАРМОНЬ» - мероприятие с участием серебряных волонтеров музея;

 

19.00 – 20.00

«ХРОНИКА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ» – трансляция документального кино.  

 

площадка Центрального государственного архива Республики Мордовия: г. Саранск, ул. Саранская, д.2

 

 

 

 

 

16.30 – 17.30

«ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ» -презентация выставки архивных документов;

 

«ЗВУЧИТ НАРОДНАЯ ПЕСНЯ…» – концерт народной песни с участием ансамбля «Ивушки», ансамбля «Берестень»;

 

17.30 – 18.00

«ЧИТАЕМ О ВОЙНЕ» – флешмоб стихов о войне;

 

18.00 – 20.00

«А НЕ СПЕТЬ ЛИ НАМ ПЕСНЮ» – военно-патриотический концерт с участием государственного фольклорного ансамбля «Торама» и участников клуба авторской песни.


 

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«#КварталПОБЕДЫ – 1941-1945»

8 мая в Саранске пройдут разнообразные мероприятия республиканского культурно-просветительного проекта

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