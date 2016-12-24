«#КварталПОБЕДЫ – 1941-1945»

- «О войне написано не все»: литературно-музыкальная композиция.

«ИСТОРИЯ ПОБЕДЫ НА СТРАНИЦАХ «КРАСНОЙ МОРДОВИИ»: выставка фрагментов газет военных лет;

«9 СТРАНИЦ К ПОБЕДЕ» – трансляция видеоматериалов «Герои Советского Союза, уроженцы Мордовии».

(площадь Мордовской республиканской детской библиотеки: г. Саранск, ул. Большевистская, д.39)

«СОЛДАТСКИЙ КОТЕЛОК» - кукольный спектакль от государственного театра кукол.

- викторины и конкурсы;

- мастер-классы по изготовлению символов Победы;

- музыкальная гостиная под открытым небом «Споемте, друзья!»;

- книжная экспозиция «Минувших лет живая память»;

- фотозона «Подвиг великий и вечный»;

«ПОБЕДА ДЕДА – МОЯ ПОБЕДА!» – литературно-просветительский проект республиканской детской библиотеки:

16.00 – 20.00