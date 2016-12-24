Всероссийский субботник 24 апреля!

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На совещании у Артёма Здунова обсудили перспективы развития региональной IT-индустрии
Хотите присоединиться? Смотрите карточки и выбирайте свой район!
По всем вопросам звоните в Администрацию вашего населенного пункта (номера указаны в карточках).
Субботник проводится в честь 5-летия проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году голосование по нему пройдёт с 26 апреля по 30 мая.
Участие в субботниках – это добрая традиция. Давайте сохраним и продолжим её!
#Мордовия #всероссийскийсубботник
На совещании у Артёма Здунова обсудили перспективы развития региональной IT-индустрии
Врио Главы Мордовии Артём Здунов 17 апреля с рабочей поездкой посетил Дубенский район.
Лидер Мордовии Артём Здунов, легендарные спартаковцы и известные футбольные блогеры выйдут на поле стадиона «Мордовия Арена»
Столько коррупционных деяний выявлено за минувший год всеми правоохранительными органами республики
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Бывший председатель правительства республики нашел себе новое место работы?
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На прошедшей неделе в управленческой среде Мордовии произошли заметные изменения
В Мордовии прибавку к пенсии ждут 22351 человек