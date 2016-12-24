Всероссийский субботник 24 апреля!

Социум

Хотите присоединиться? Смотрите карточки и выбирайте свой район!
По всем вопросам звоните в Администрацию вашего населенного пункта (номера указаны в карточках).
Субботник проводится в честь 5-летия проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году голосование по нему пройдёт с 26 апреля по 30 мая.
Участие в субботниках – это добрая традиция. Давайте сохраним и продолжим её!
#Мордовия #всероссийскийсубботник

 

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Первоклассный футбол

Лидер Мордовии Артём Здунов, легендарные спартаковцы и известные футбольные блогеры выйдут на поле стадиона «Мордовия Арена»

Заказчики и подрядчики

Прокуратура республики выявила более 400 нарушений при реализации федеральных проектов в Мордовии

Детальный анализ

Артём Здунов заявил о необходимости разработать стратегию развития для проблемных производств республики

Кадровый вопрос

На прошедшей неделе в управленческой среде Мордовии произошли заметные изменения

1
Заказать рекламу