Всероссийский субботник 24 апреля!

Хотите присоединиться? Смотрите карточки и выбирайте свой район!

По всем вопросам звоните в Администрацию вашего населенного пункта (номера указаны в карточках).

Субботник проводится в честь 5-летия проекта «Формирование комфортной городской среды». В этом году голосование по нему пройдёт с 26 апреля по 30 мая.

Участие в субботниках – это добрая традиция. Давайте сохраним и продолжим её!

#Мордовия #всероссийскийсубботник