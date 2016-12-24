Вернуть активы «взад»

Бывший министр экономики Мордовии Владимир Мазов хочет исправить свои «ошибки»

Весьма демонстративный шаг предпринял бывший министр экономики Мордовии Владимир Мазов. Находясь в СИЗО, он обратился в Арбитражный суд Мордовии с иском о признании нескольких сделок «Корпорации развития РМ» незаконными. В результате крупные республиканские объекты могут быть возвращены их прежним владельцам - эти активы перешли на баланс государственной структуры по сильно завышенной стоимости, что нанесло ущерб бюджету в сотни миллионов рублей. Речь идет о «Мордовэкспоцентре» в Ялге и санатории «Надежда» в Рузаевском районе.

В своем иске экс-министр проходит как председатель совета директоров «Корпорации развития РМ». Ответчиками же выступают «Актив Банк» (как правопреемник «Мордовпромстройбанка») и компания «Формат А». Мазов требует расторгнуть сделки, чтобы Корпорации вернули деньги и забрали обратно крупные объекты республиканского значения.

Владимир Мазов был задержан правоохранительными органами 19 января этого года по обвинению в мошенничестве на 216 миллионов рублей. С помощью чиновника «Мордовэкспоцентр» был приобретен в собственность республики по сильно завышенной стоимости. Покупка была оплачена за счет бюджетных средств. Это и легло в основу уголовных претензий к бывшему министру экономики Мордовии.

По данным следствия, по договору купли-продажи стоимость «Мордовэкспоцентра» была определена в размере 271 миллиона рублей при фактической рыночной стоимости немногим более 54 миллионов рублей. До продажи располагающийся в Ялге «Мордовэкспоцентр» принадлежал местному Межрегиональному промышленно-строительному банку (МПСБ). Чтобы провернуть мошенническую операцию, в одной из фирм была заказана оценка комплекса, которая определила его рыночную стоимость в 271 миллион рублей - в 5 раз выше его реальной цены! В результате сделки экспоцентр приобрели две фирмы, подконтрольные «Корпорации развития РМ». В итоге ущерб бюджету республики превысил 200 миллионов рублей!

Следствие считает, что учредитель Межрегионального промышленно-строительного банка Алексей Гришин решил вопрос о сбагривании экспоцентра по баснословно высокой стоимости именно с помощью Владимира Мазова. Сейчас последний признает свою вину в этом мошенничестве и пытается выбраться из СИЗО, подавая через адвокатов ходатайства о смягчении меры пресечения на домашний арест. И обращение с иском в Арбитражный суд Мордовии выглядит еще одним аргументом в пользу правильной позиции Мазова - может, окажут милость и выпустят?



