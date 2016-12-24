Президент России Владимир Путин заявил, что при существующих темпах вакцинации россиян коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться в стране к концу лета. Когда это произойдет, можно будет говорить об отмене ограничений.

Глава государства напомнил, что коллективный иммунитет формируется в том случае, когда 70 процентов взрослого населения получат соответствующую прививку.

«Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», - сказал Президент страны в интервью на канале «Россия 1».

Также Владимир Путин отметил, что три российские вакцины на сегодняшний день являются лучшими - они эффективные, надежные и безопасные.

«Я знаю, знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин», - сказал Президент.

По имеющейся информации, в России сейчас привились уже шесть миллионов человек, из них свыше 4 миллионов вакцинировались второй частью препаратов, после чего в организме и возникает защитный барьер.

Сам Владимир Путин тоже недавно сделал прививку от коронавируса, хотя какой именно вакциной прививался глава государства, не сообщается. По словам Владимира Путина, температуры у него не было, однако «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола.

Сейчас в России зарегистрированы три вакцины - «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак», созданная Институтом имени Чумакова РАН.

«Спутник V» создан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, «ЭпиВакКорона» формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, а «КовиВак» основан на мертвом вирусе SARS-CoV-2.