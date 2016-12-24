«Мы должны знать – сколько нас!»
17 марта в Саранске состоялось заседание исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа
Президент России Владимир Путин заявил, что при существующих темпах вакцинации россиян коллективный иммунитет к коронавирусу может сформироваться в стране к концу лета. Когда это произойдет, можно будет говорить об отмене ограничений.
Глава государства напомнил, что коллективный иммунитет формируется в том случае, когда 70 процентов взрослого населения получат соответствующую прививку.
«Если пойдет такими же темпами, как сейчас, я думаю, что летом, к концу лета мы достигнем, должны достигнуть такого показателя», - сказал Президент страны в интервью на канале «Россия 1».
Также Владимир Путин отметил, что три российские вакцины на сегодняшний день являются лучшими - они эффективные, надежные и безопасные.
«Я знаю, знаю точно совершенно, что прививаются люди с достаточно тяжелыми хроническими заболеваниями и нормально себя чувствуют. Я не знаю, во всяком случае мне не известно ни одного серьезного побочного эффекта от применения всех наших зарегистрированных трех вакцин», - сказал Президент.
По имеющейся информации, в России сейчас привились уже шесть миллионов человек, из них свыше 4 миллионов вакцинировались второй частью препаратов, после чего в организме и возникает защитный барьер.
Сам Владимир Путин тоже недавно сделал прививку от коронавируса, хотя какой именно вакциной прививался глава государства, не сообщается. По словам Владимира Путина, температуры у него не было, однако «чуть поламывало на следующий день» и болело место укола.
Сейчас в России зарегистрированы три вакцины - «Спутник V», разработанная Центром имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона» от новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак», созданная Институтом имени Чумакова РАН.
«Спутник V» создан на хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека, «ЭпиВакКорона» формирует иммунитет благодаря использованию искусственно синтезированных пептидов, а «КовиВак» основан на мертвом вирусе SARS-CoV-2.
17 марта в Саранске состоялось заседание исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа
Жители города пожаловались мэру Тултаеву на дороговизну продуктов на ярмарке выходного дня
Лидер Мордовии выступил на заседании совета АНО «Россия – страна возможностей», в котором принял участие Президент России
В понедельник на совещании в Администрации Саранска оценили результаты ревизии городских улиц с покрытием из брусчатки. Это было сделано после...
Мордовия вошла в федеральный паломническо-туристический кластер «Арзамас – Дивеево – Саров»
В Саранске показали подвижной республиканский пункт управления в режиме ЧС
Артём Здунов принял участие в коллегии регионального министерства здравоохранения
В Мордовии медсестра предстанет перед судом за попытку заработать деньги на продаже психотропных веществ
Убийственный инцидент на мясокомбинате в Торбееве квалифицировали по мягкой статье
Артём Здунов принял участие в расширенной коллегии министерства жилищно-коммунального хозяйства РМ