Спиртное мешает формированию иммунитета к коронавирусу

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что состояние организма человека, который планирует сделать себе прививку от коронавируса, играет важную роль в процессе формирования иммунитета.

По словам Александра Гинцбурга, препараты от ковида обычно плохо работают в организмах потребителей наркотиков и страдающих алкогольной зависимостью людей.

- Да, и еще у людей, которые принимают цитостатики (группа противоопухолевых препаратов), - добавил директор Центра имени Гамалеи.

Александр Гинцбург пояснил, что способность организма противостоять вирусу и вырабатывать антитела зависит от исправно работающей системы деления клеток.

- Страдают те, у кого уровень этилового спирта в крови поднимается до 1%, это примерно полтора стакана водки в день. Такой объем токсичен для клеток. При таком уровне этилового спирта клетки иммунной системы перестают делиться. А для того чтобы выработались антитела, клетки делиться должны. То же самое происходит из-за той гадости, которая идет от наркотиков, - подчеркнул известный ученый.