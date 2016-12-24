Спиртное мешает формированию иммунитета к коронавирусу

Приговор за смертельный нокаут
Убийственный инцидент на мясокомбинате в Торбееве квалифицировали по мягкой статье
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург полагает, что состояние организма человека, который планирует сделать себе прививку от коронавируса, играет важную роль в процессе формирования иммунитета.
По словам Александра Гинцбурга, препараты от ковида обычно плохо работают в организмах потребителей наркотиков и страдающих алкогольной зависимостью людей.
- Да, и еще у людей, которые принимают цитостатики (группа противоопухолевых препаратов), - добавил директор Центра имени Гамалеи.
Александр Гинцбург пояснил, что способность организма противостоять вирусу и вырабатывать антитела зависит от исправно работающей системы деления клеток.
- Страдают те, у кого уровень этилового спирта в крови поднимается до 1%, это примерно полтора стакана водки в день. Такой объем токсичен для клеток. При таком уровне этилового спирта клетки иммунной системы перестают делиться. А для того чтобы выработались антитела, клетки делиться должны. То же самое происходит из-за той гадости, которая идет от наркотиков, - подчеркнул известный ученый.
Убийственный инцидент на мясокомбинате в Торбееве квалифицировали по мягкой статье
12 марта в Саранске прошел финал конкурса красоты Мисс университета «Сударушка-2021»
Артём Здунов поинтересовался, почему затягивается заключение контрактов на благоустройство общественных территорий
Бывшую саранскую телеведущую и бизнес-леди Анну Зимину приговорили к реальному сроку
Мэр Саранска лично проверил, как ведется уборка городских территорий
Лидер Мордовии выступил на заседании совета АНО «Россия – страна возможностей», в котором принял участие Президент России
17 марта в Саранске состоялось заседание исполкома Межрегиональной общественной организации мордовского (мокшанского и эрзянского) народа
Трехфазный режим работы светофоров в Саранске сохранится, и более того, охватит новые перекрестки
В село Белозерье Ромодановского района впервые в истории Мордовии приехал руководитель региона
В понедельник на совещании в Администрации Саранска оценили результаты ревизии городских улиц с покрытием из брусчатки. Это было сделано после...