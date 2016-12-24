Познавательная программа «От воробья до коршуна»

Домашний комфорт в обмен на признание
Экс-министр экономики Владимир Мазов попытался выбраться из СИЗО под домашний арест
Человек всегда восхищался птицами. Мир пернатых наполняет жизнь человека особыми красками, звуками и чувствами. Но мало просто восхищаться и удивляться, птицы требуют особого отношения и защиты.
Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц – интернациональный экологический праздник, призванный привлечь внимание мирового сообщества к проблемам птиц.
На территории России проживает более 800 видов, почти 300 из них зарегистрированы в Мордовии. А что вы знаете о птицах?
Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина приглашает всех желающих на познавательную программу «От воробья до коршуна», посвященную Международному дню птиц.
С 1 по 9 апреля вы можете стать участником увлекательных тематических занятий:
«Покорившие воздух»;
«Пернатые охотники»;
«Их стихия воздух»;
«Лесные певцы»;
«Под защитой»;
«На земле, под землей и в воздухе»;
«Жители лесов»;
«По лесам и по полям».
Посетители узнают о многообразии пернатого населения нашей республики, значении их для природы и человека; познакомятся с птицами лесов, побережий и водоемов, открытых пространств. Также рассказ пойдет о певчих птицах, дневных и ночных хищниках, и о тех видах, которые по тем или иным причинам стали редкими.
На каждом занятии посетителей ждут специальные «птичьи» игры («Весёлая арифметика», «Что за птица,угадай?», «По следам», «Силуэты») и викторины («Пернатые друзья»), квесты и мастер-классы (оригами, лепка из соленного теста).
Цена– 100 рублей с человека. Обращаем ваше внимание, что стоимость мастер-класса, интерактивного занятия, лекции и других мероприятий не включает в себя входной билет в музей.
Мероприятия проводятся с соблюдением санитарных норм по предварительной записи по телефону 8-927-171-29-49.
Экс-министр экономики Владимир Мазов попытался выбраться из СИЗО под домашний арест
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