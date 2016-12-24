Познавательная программа «От воробья до коршуна»

Человек всегда восхищался птицами. Мир пернатых наполняет жизнь человека особыми красками, звуками и чувствами. Но мало просто восхищаться и удивляться, птицы требуют особого отношения и защиты.

Ежегодно 1 апреля отмечается Международный день птиц – интернациональный экологический праздник, призванный привлечь внимание мирового сообщества к проблемам птиц.

На территории России проживает более 800 видов, почти 300 из них зарегистрированы в Мордовии. А что вы знаете о птицах?

Мордовский республиканский объединенный краеведческий музей имени И.Д. Воронина приглашает всех желающих на познавательную программу «От воробья до коршуна», посвященную Международному дню птиц.

С 1 по 9 апреля вы можете стать участником увлекательных тематических занятий:

«Покорившие воздух»;

«Пернатые охотники»;

«Их стихия воздух»;

«Лесные певцы»;

«Под защитой»;

«На земле, под землей и в воздухе»;

«Жители лесов»;

«По лесам и по полям».

Посетители узнают о многообразии пернатого населения нашей республики, значении их для природы и человека; познакомятся с птицами лесов, побережий и водоемов, открытых пространств. Также рассказ пойдет о певчих птицах, дневных и ночных хищниках, и о тех видах, которые по тем или иным причинам стали редкими.

На каждом занятии посетителей ждут специальные «птичьи» игры («Весёлая арифметика», «Что за птица,угадай?», «По следам», «Силуэты») и викторины («Пернатые друзья»), квесты и мастер-классы (оригами, лепка из соленного теста).

Цена– 100 рублей с человека. Обращаем ваше внимание, что стоимость мастер-класса, интерактивного занятия, лекции и других мероприятий не включает в себя входной билет в музей.

Мероприятия проводятся с соблюдением санитарных норм по предварительной записи по телефону 8-927-171-29-49.