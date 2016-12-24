27 марта назовут лучшие спектакли фестиваля «Театральное Приволжье»

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27 марта 2021 г. в Международный день театра, в 13.00 начнётся онлайн-трансляция подведения итогов окружного общественного проекта «Фестиваль детских и молодёжных театральных коллективов «Театральное Приволжье».
Трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале и на сайте Фестиваля (театральноеприволжье.рф).
Участниками онлайн-трансляции от Мордовии станут победители регионального этапа фестиваля. Это театральная студия Дворца культуры и искусства МГУ им. Н.П. Огарёва (спектакль «Сердце кощея») и театральная студия «Живая классика» «Лицей № 7» г.о Саранск (спектакль «Рождественские зарисовки» по мотивам произведений Н.В. Гоголя). Также в онлайн-трансляции примут участие члены экспертного жюри и организаторы регионального этапа.
В ходе трансляции будут продемонстрированы видеооткрытки, содержащие интересную информацию о спектаклях-финалистах, театральных коллективах, а также особенностях реализации проекта в регионах в 2020-2021 гг.
В рамках мероприятия организаторы фестиваля объявят победителей в номинациях: «Лучший режиссёр», «Лучший актёр», «Лучшая актриса».
Кульминацией станет объявление результатов экспертного голосования в номинации «Лучший спектакль», с подключением региональных студий. По итогам обработки региональных рейтингов будут объявлены победители в номинациях «Лучший молодёжный спектакль» и «Лучший детский спектакль».
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